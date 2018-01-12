Сколько стоят и как выглядят белорусские частные замки и дворцы 7 12.01.2018, 14:20

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Мода на дома, стилизованные под замки, пришлась на 90-е годы.

Кроме того, дома-замки много кто продает. Tut.by выбрал из риэлтерских баз самые интересные варианты замков и дворцов в Минске и пригороде.

1. В д. Аронова Слобода

Замок 1996 года постройки. Площадь — 375 квадратных метров, участок — 25 соток. Дом со всеми коммуникациями. Цена — 245 тысяч долларов в эквиваленте.

2. В аг. Семково

Дом-замок 2014 года постройки расположен на холме, так что из окон видно Минское море. Площадь — 725 квадратных метров, участок — 22 сотки. Степень готовности дома — 80%. На территории есть еще два гостевых домика — для охраны и садовника.

Цена — 325 тысяч долларов, с торгом.

3. На улице Ермака (Зацень)

Дом-замок еще не достроен. В нем центральный водопровод и все коммуникации. Площадь — 360 квадратных метров, участок — 8 соток. Цена вопроса — 329 тысяч долларов.

4. В д. Приморье

Дом-замок 2015 года постройки. Площадь — 270 квадратных метров, участок — 18 соток. Отопление центральное, вода — скважина. Цена — 350 тысяч долларов.

5. В д. Боровляны

Замок 2003 года постройки. Площадь — 340 квадратных метров, участок — 17 соток. Кроме основного, есть еще гостевой дом. Все коммуникации разведены по дому, отопление на газу. Цена — 360 тысяч долларов.

6. В Раубичах

Дом 2003 года постройки. Площадь — 260 квадратных метров, участок — 15 соток. Вода — скважина. Отопление — паровое на газу. Цена — почти 380 тысяч долларов.

7. В д. Валерьяново

«Роскошный коттедж, построенный в стиле замка. Проект скопирован с чешского замка 18 века — таких домов в Беларуси больше не найти», — рекламируется замок 2011 года постройки. Площадь — 546 квадратных метров, участок — 15,5 соток. В доме есть все коммуникации, водопровод центральный. Цена — 395 тысяч долларов.

8. В д. Приморье

Дом-замок 1996 года постройки. Площадь — 693 квадратных метра, участок — 38 соток. Водоснабжение — скважина, автономная канализация, отопление — на газу. Цена — 799 тысяч долларов.

9. В д. Боровляны

Дом-дворец 2013 года постройки. Площадь — 380 квадратных метров, участок — 15 соток. Все коммуникации в доме, отопление на газу. Цена — 230 тысяч долларов.

10. На ул. Жемчужной (Боровляны)

Дом 2014 года постройки, без отделки. Площадь — 600 квадратных метров, участок — 16 соток в частной собственности. В доме есть все коммуникации. Цена — 650 тысяч долларов.

11. В Заславле

Дом-дворец, названный в объявлении «Заславльская Санта-Барбара», был построен в 1996 году по специальному проекту (толщина стены 50 см). Площадь — 411 квадратных метров, участок — почти гектар. В доме есть все коммуникации, отопление на газу. Цена — 577 тысяч долларов.

12. В Зацени

Дом-дворец 1995 года постройки. Площадь — 336 квадратных метров, участок — 19 соток. Все коммуникации в доме — центральные. Цена — 310 тысяч долларов.