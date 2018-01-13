Деменция и делирий России 2 Алексей Голобуцкий, site.ua

13.01.2018, 17:50

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Кажется, это называется деменцией - то, как Россия теперь взаимодействует с реальным миром.

Сейчас в РФ безумно радуются "победе в Стокгольмском арбитраже, который заставил Украину вновь покупать российский газ". Радуются безумно и бессмысленно. Вообще утратив понимание, чему именно радуются.

Арбитраж решил, что Украина все же может/ должна/ будет покупать у РФ целых 5 млрд кубов газа (из них только 4 куба "в обязательном порядке", по формуле "бери или плати"), притом по адекватной цене и только 2 (два!) года: этот и следующий (2019-й - срок окончания 10-летнего контракта). И всё.

Именно этот факт вызывает у России настоящую эйфорию, трактуется как абсолютная победа и установления господства если не над миром, то над Европой. 2 года. В сумме 8 ярдов кубов газа за оба года (притом, что в год заключения контракта Украина купила 5 млрд кубов только за первый квартал 2009-го, а с 2010-го и до 2019-го уже обязалась покупать по 52 млрд кубов). И абсолютное торжество России по этому поводу. Деменция. Однозначно.

Впрочем, всё ещё более беспросветно: отдельным пунктом руссоСМИ радуются тому, что "ряд компаний от Eni SpA до Uniper SE столкнутся с тем, что их поставки газа Украине в совокупности сократятся примерно на $1 млрд, поскольку Стокгольмский арбитраж обязал Украину возобновить импорт из России".

"Французская Engie SA была одним из крупнейших поставщиков газа в Украину в 2016 г. с объемом более 3 млрд куб. м. В 2017 продажи сократились примерно на 40% из-за усиления конкуренции. А поскольку два года "Нафтогаз" будет покупать по 4 млрд кубов российского газа, Engie совершенствует свою стратегию продаж в Украине конечным промышленным потребителям, которая была запущена в прошлом году. Швейцарская Axpo Trading AG, еще один крупный поставщик, находится в процессе создания местной украинской компании, чтобы иметь возможность торговать непосредственно на территории Украины". Россия подаёт вот это как поражение Украины и свой успех. Они е... гм, утратили последние связи с реальностью. Это уже делирий на фоне деменции. Проще говоря: мягкие стены, смирительная рубашка, добрые санитары.

Итого: даже те два года, которые Украина вынуждена будет терпеть такого паршивого поставщика как "Газпром", Кабмин умудрился превратить в стартовую площадку для привлечения нормальных поставщиков. Мало того - в стартовую площадку для тотальной диверсификации поставок на будущее. Притом обратите внимание на варианты действий европейских поставщиков: то есть, Кабмин обеспечил ещё и правовые основы для диверсификации, в том числе через инвестиционные проекты и создание украинских филиалов (а это и налоги, и рабочие места, и социальные обязательства).

Премьер не даром ездил в 2017-м по всей Европе, активно ведя переговоры. В итоге "ряд компаний" (точное число можно будет назвать позже, когда всё запланированное будет успешно реализовано) зашли на украинский газовый рынок и приняли решение закрепиться на нём, закрывая эту нишу для России. Или у кого-то есть сомнения, что "в 10.00 по московскому времени" (как написано в том же контракте 2009 года) 2020 г. "Газпром" турнут так, что затормозит он только в свежей многокилометровой каверне от выработанных пластов на Кольском полуострове? А его место быстро и аккуратно поделят европейские (и, вероятно, американские также) поставщики.

Итак, начинаем обратный отсчёт: до эпического пинка осталось 719 дней и 8 миллиардов кубов.

Алексей Голобуцкий, site.ua