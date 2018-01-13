«ЖКХ не касается»: Ремонт подъездов – забота жителей 5 13.01.2018, 18:25

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От жильцов дома в Гомеле требуют закрасить надписи в подъезде или придется платить.

Закрасить неприличные надписи – или придется платить. Такой ультиматум появился на дверях одного из домов на улице Барыкина в Гомеле.

Объявление разместило Ремонтно-эксплуатационное управление. У жителей дома время до 24-го января. В противном случае коммунальщики покрасят стены сами, а сумму расходов внесут в коммунальные платежи.

За объяснениями «Белсат» обратился к авторам объявления

По словам руководителя РЭУ-15, требование имеет законные основания.

«Вы платите за капитальный ремонт, вы платите за техобслуживание, платите за уборку, но за ремонт подъезда вы не платите. Ремонт подъезда сейчас делается за счет жителей. Это постановление, закон Беларусь 2014-го года», – рассказала Ирина Дашкевич.

Постановление № 12 Министерства жилищно-коммунального хозяйства действительно разграничило перечень работ, которые выполняются за счет собственников и за счет ЖЭС. Согласно документу, за состояние подъездов – в том числе за вид стен – отвечают жители.

Что делать в таких случаях?

Обратиться в милицию советует председатель товарищества собственников Эдуард Латушко. Ведь надписи – это вандализм, а такими делами занимаются правоохранители.

«У меня раз целый подъезд дети разрисовали. И милиция очень быстро обнаружила это все. И тогда родители этих детей – они были из других домов – пришли и очень быстро сделали косметический ремонт всего подъезда», – вспоминает Эдуард Латушко из объединения «Совместное домовладение».

Жителям дома нужен не косметический, а капитальный ремонт

А за это уже отвечают не собственники, а коммунальщики.

«На самом деле хотелось бы, чтобы дом привели в порядок наконец, так больно смотреть. Я здесь родился, вырос и в принципе всю жизнь здесь было что-то непонятное. Бардак одним словом», – подытожил ситуацию молодой парень из дома.