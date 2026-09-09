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Экс-посол Польши в Беларуси: Двое политзаключенных настояли на своем и выиграли

  • 9.09.2026, 12:00
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Экс-посол Польши в Беларуси: Двое политзаключенных настояли на своем и выиграли
Мариуш Машкевич
Фото: RFE/RL

Анджей Почобут — невероятно смелый человек.

Лидеру Союза поляков в Беларуси, журналисту и политзаключенному Анджею Почобуту, скорее всего, удастся выехать из Беларуси. Такое мнение высказал бывший посол Польши в Беларуси Мариуш Машкевич в эфире радио RMF24.

По словам дипломата, это результат переговоров, которые ведет американская сторона — в частности, дипломатия администрации Дональда Трампа. Машкевич считает, что Лукашенко заинтересован не портить отношения с Вашингтоном, поэтому Почобуту фактически гарантирована определенная неприкосновенность.

«То, что он сделал, очень рискованно и невероятно смело. Это человек невероятно смелый», — сказал Машкевич

По его словам, точных деталей возможной договоренности между Минском и Вашингтоном никто не знает, но не исключено, что в переговорах фигурируют поставки калийных удобрений — на фоне спора между США и Канадой Трамп заинтересован в альтернативных источниках поставок. Беларусь, отметил дипломат, входит в число крупнейших мировых производителей калийных удобрений.

Дипломат обратил внимание, что лишь в двух случаях ситуацию с Почобутом и лидером белорусской оппозиции Николаем Статкевичем, речь идет о политзаключенных, которые «настояли на своем и выиграли».

Машкевич также предостерег от интерпретации происходящего как признака смягчения политики Минска. По его мнению, это не оттепель, а исключительно результат эффективной дипломатической работы американской администрации. Говоря о войне в Украине, экс-посол заявил, что Лукашенко, «утратил влияние на ситуацию».

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