Украинский спецназ разбомбил дронами ключевой объект армии РФ на Луганщине
- 9.09.2026, 12:09
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Оккупанты остались без боеприпасов.
Вооруженные силы Украины не прекращают наносить ответные удары, ослабляя войска оккупантов как в России, так и на временно оккупированной территории. Операторам БПЛА подразделения «Балиста» Сил специальных операций удалось уничтожить вражеские артиллерийские склады в Луганской области.
Видео атаки беспилотников опубликовали на аккаунте ССО в соцсети X. На записи можно заметить не менее шести попаданий по зданиям ключевого объекта, снабжающего 8-ю армию РФ. На территории артиллерийских складов поднялось несколько очагов пожаров, началась детонация боеприпасов — количество потерь живой силы противника неизвестно.
On the night of September 7, Ukrainian SOF Middle Strike units destroyed a russian field artillery ammunition depot.— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) September 7, 2026
The arsenal was located on the grounds of a former poultry farm in the settlement of Teple, in the temporarily occupied territory of Ukraine’s Luhansk region. pic.twitter.com/BYogDfTYFO
В ночь на 7 сентября бойцы подразделения Middle Strike Сил специальных операций Украины уничтожили полевой армейский склад боеприпасов российской армии. Арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое, на временно оккупированной территории Луганской области Украины, — говорится в сообщении ССО ВС Украины.
8-я гвардейская общевойсковая ордена Суворова армия входит в состав Южного военного округа. Наиболее значительный урон формированию был нанесен еще 30 июня 2025 года. Тогда ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow командный штаб в Донецке, ликвидировав командующего оперативного объединения полковника Руслана Горячкина и еще ряд офицеров.