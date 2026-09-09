Украинский спецназ разбомбил дронами ключевой объект армии РФ на Луганщине 9.09.2026, 12:09

2,306

Оккупанты остались без боеприпасов.

Вооруженные силы Украины не прекращают наносить ответные удары, ослабляя войска оккупантов как в России, так и на временно оккупированной территории. Операторам БПЛА подразделения «Балиста» Сил специальных операций удалось уничтожить вражеские артиллерийские склады в Луганской области.

Видео атаки беспилотников опубликовали на аккаунте ССО в соцсети X. На записи можно заметить не менее шести попаданий по зданиям ключевого объекта, снабжающего 8-ю армию РФ. На территории артиллерийских складов поднялось несколько очагов пожаров, началась детонация боеприпасов — количество потерь живой силы противника неизвестно.

On the night of September 7, Ukrainian SOF Middle Strike units destroyed a russian field artillery ammunition depot.



The arsenal was located on the grounds of a former poultry farm in the settlement of Teple, in the temporarily occupied territory of Ukraine’s Luhansk region. pic.twitter.com/BYogDfTYFO — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) September 7, 2026

В ночь на 7 сентября бойцы подразделения Middle Strike Сил специальных операций Украины уничтожили полевой армейский склад боеприпасов российской армии. Арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое, на временно оккупированной территории Луганской области Украины, — говорится в сообщении ССО ВС Украины.

8-я гвардейская общевойсковая ордена Суворова армия входит в состав Южного военного округа. Наиболее значительный урон формированию был нанесен еще 30 июня 2025 года. Тогда ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow командный штаб в Донецке, ликвидировав командующего оперативного объединения полковника Руслана Горячкина и еще ряд офицеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com