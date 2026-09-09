закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ разбомбил дронами ключевой объект армии РФ на Луганщине

  • 9.09.2026, 12:09
  • 2,306
Украинский спецназ разбомбил дронами ключевой объект армии РФ на Луганщине

Оккупанты остались без боеприпасов.

Вооруженные силы Украины не прекращают наносить ответные удары, ослабляя войска оккупантов как в России, так и на временно оккупированной территории. Операторам БПЛА подразделения «Балиста» Сил специальных операций удалось уничтожить вражеские артиллерийские склады в Луганской области.

Видео атаки беспилотников опубликовали на аккаунте ССО в соцсети X. На записи можно заметить не менее шести попаданий по зданиям ключевого объекта, снабжающего 8-ю армию РФ. На территории артиллерийских складов поднялось несколько очагов пожаров, началась детонация боеприпасов — количество потерь живой силы противника неизвестно.

В ночь на 7 сентября бойцы подразделения Middle Strike Сил специальных операций Украины уничтожили полевой армейский склад боеприпасов российской армии. Арсенал располагался на территории бывшей птицефабрики в поселке Теплое, на временно оккупированной территории Луганской области Украины, — говорится в сообщении ССО ВС Украины.

8-я гвардейская общевойсковая ордена Суворова армия входит в состав Южного военного округа. Наиболее значительный урон формированию был нанесен еще 30 июня 2025 года. Тогда ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow командный штаб в Донецке, ликвидировав командующего оперативного объединения полковника Руслана Горячкина и еще ряд офицеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар