Доклад Кардина: оценка реальности российской угрозы и способов ответа 2 14.01.2018, 16:26

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Бен Кардин

Эксперты говорят о том, что документ с описанием российского вмешательства в политику США основан на фактах.

Доклад под названием «Асимметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США», разработанный под руководством сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина и представленный на этой неделе Конгрессу и общественности, - это глубокое и подробное государственное исследование российского вмешательства во внутреннюю политику США. К такому выводу приходят многие эксперты, изучившие документ и ознакомившиеся со списком источников, на основе которых он сделан, пишет «Голос Америки».

Обращает на себя внимание, что сотрудники аппарата комитета Сената США по международным делам воспользовались большим количеством публикаций российских журналистов и исследователей деятельности российской власти времен Владимира Путина. По объему использования этих материалов документ является чуть ли не беспрецедентным.

Реакция официальной России на «доклад Кардина» была крайне раздраженной. В частности, бывший посол России в США, а теперь первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк обрушился в своем комментарии для журналистов в пятницу лично на сенатора Бена Кардина, заявив, что тот «накачивает свой политический профиль, проталкивая различные антироссийские инициативы и законопроекты».

«На фоне нынешней политической взвинченности в США вокруг всего, что связано с Россией, было бы даже странным, не пытайся такие деятели, как Кардин, нарабатывать себе политический капитал и в очередной раз продвинуть в публичную плоскость собственную русофобскую повестку дня. Причем, этот материал - изначально чисто антироссийский и заточен, в частности, на критику в адрес президента Трампа за недостаточно, мол, активную позицию по российскому вопросу» - заявил Кисляк, вернувшийся в Москву из Вашингтона летом прошлого года.

Об особенностях доклада и причинах его появления говорят российские политические и медиа-эксперты.

Василий Гатов: доклад Кардина вполне убедителен для специалистов

Эксперт Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии, российский медиа-аналитик Василий Гатов считает, что «доклад Кардина» представляет из себя «буквально самую полную коллекцию фактов, когда-либо скомпилированную, для разбирательства в отношении того, существует ли российская политика вмешательства в дела других стран, и как она отчасти связана с внутриполитическим поведением Кремля - его отношением к оппозиции, к политическому устройству страны и проблеме транзита власти, достаточно важной, так как отношение к такому транзиту является свидетельством стабильности государства, в силу проблем, связанных с ядерным оружием и структурами глобальной безопасности, являющегося важным компонентом среди угроз безопасности США».

«Это серьезная аналитическая работа, хотя и не без определенных огрехов, которые в значительной степени предопределены внутриполитической проблемой США - политической борьбой демократов с республиканцами и истеблишмента с «анти-истеблишментом» в лице Трампа» - говорит Василий Гатов.

Доклад, по мнению эксперта, производит «убедительное впечатление даже для специалиста, потому что когда происходит систематизация угроз, то можно получить представление о том, как эти угрозы выглядят, как они вычисляются, имеет ли смысл воспринимать их как постоянные».

«Важно ведь не только правильно отреагировать на угрозу, но и решить – не имеет ли смысл выстраивать противостоящую ей структуру. В этом смысле доклад Кардина фиксирует и, возможно, расширяет те идеи, которые были заложены в нескольких решениях, принятых Конгрессом и администрацией, как Обамы, так и Трампа, в отношении как подлинных, так и несколько, на мой взгляд, угроз со стороны России в отношении США и Запада в целом», - рассказывает медиа-аналитик о своем впечатлении от «доклада Кардина».

Сам Василий Гатов отнюдь не всегда согласен с той оценкой масштаба российской угрозы, которая существует в США, полагая, что Соединенные Штаты переоценивают системность и проработанность усилий Москвы: «Моя позиция была достаточно критической - Америка переоценила, особенно в журналистской среде, масштаб и опасность тех угроз, которые исходят из Кремля в отношении американской демократии как таковой и конкретной политической ситуации в стране».

Однако эксперт уверен, что «доклад Кардина» улучшает понимание проблемы: «Аналитики Конгресса, поработав над этим документом, воздержались от истерики в отношении российской угрозы, попытавшись ясно оценить ее масштаб и то, насколько принципиально необходимо для США изменять собственные структуры безопасности в связи с возникновением такой угрозы».

Александр Морозов: Кремль хочет деградации Запада до состояния отказа от демократии

Независимый политолог, специалист по вопросам внутренней политики России Александр Морозов, говоря о системности угрозы из Москвы для Запада и США в частности, утверждает, что российские власти и спецслужбы во многих случаях не рассчитывают на конкретный результат: «Путин и Кремль пытаются ударить в слабое место, где, как им кажется, что-то может пройти безнаказанно, с мотивом «давайте попробуем и посмотрим, что получится, и если не встретим серьезного сопротивления или окажется, что здесь слабо контролируемая зона – будем расширять ее в свою пользу».

При этом Александр Морозов считает, что сначала российское вмешательство в западные сети было делом одиночек, не связанных с официальными структурами, и не стоит его рассматривать, как изначально системное.

«Мне кажется, все началось с того, что российские хакеры, даже еще не связанные со спецслужбами, начали атаковать различные американские учреждения просто с целью показать свою хакерскую доблесть на рынке глобальных хакерских услуг. А затем уже, значительно позже, этим заинтересовались уже и российские спецслужбы, подразделения, которые занимаются кибербезопасностью и электронной разведкой. Здесь важна коммерческая составляющая и аутсорсинг - то есть, к хакерам, которые и так хакеры, приходит спецслужба и просит что-то взломать, и эту спецслужбу тогда за этими хакерами не видно», - полагает Александр Морозов.

Политолог приводит пример проникновения «руки Москвы» в интернет-среду Центральной Европы: «Зачастую сайты распространяют прокремлевские новости вовсе не потому, что редакторы сайтов являются сотрудниками российских спецслужб или сторонниками Путина. Это просто люди, которые берут деньги и видят в этом коммерцию. В Чехии был эпизод, когда расследовали деятельность более 40 сайтов, которые распространяют прокремлевские новости, и владельцы этих сайтов, редакторы говорили: «А что здесь особенного? У нас коммерческий сайт, мы ставим все, что угодно, нам все равно - что Путин, что рептилоиды, что гороскопы».

По мнению Александра Морозова, предложение услуг в определенный момент встретилось со сформировавшимся спросом, а он, в свою очередь, возник у российских спецслужб, желавших как-то уязвить Запад: «Где-то в 2008-2010 годах, я думаю, в Кремле обсуждалась мысль, причем взяли они это из какой-то коммерческой фантастики, что прямой военный ответ США невозможен, и надо развивать концепцию как бы «партизанских действий». А в этой литературе очень много всего было – и что можно устраивать блэкауты за счет обрушения электрических сетей, и поражать системы финансов других стран цифровыми ударами по фондовым биржам, и так далее».

«Еще важно то, что они прочитали Джина Шарпа про «ненасильственные революции» и, во-первых, очень забеспокоились, а потом подумали, что тоже нужно как-то раскачивать общества на Западе, и что надо в свою сторону развернуть эту литературу. Кроме того, кремлевские с очень большой симпатией изучали разные способы манипулирования, в том числе опыт Италии - каким образом Берлускони манипулировал обществом и общественным мнением довольно долгое время, тоже используя популистские механизмы раскола общества и как бы его сбора заново в свою пользу», - рассказывает эксперт.

Александр Морозов уверен, что у американских политиков есть достаточно оснований воспринимать российское вмешательство серьезно, и им нужно выработать ясный ответ: «Применительно к США беспокойство, которое выражают сейчас по итогам всего этого и сенаторы, и американские специальные службы, вполне обосновано. Ведь встает вопрос – каковы возможности дальнейшего подобного вмешательства? К чему это может привести? Потому что целью такого вмешательства является вовсе не экономическая или военная победа, а деструкция, подталкивание к деградации. Потому что в каком-то смысле слова Кремль пытается опустить остальные страны до такого уровня деградации, при котором демократию поддерживать невозможно».