Что делать, если автомобиль потребляет много топлива 16 15.01.2018, 8:07

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На самом деле – многое зависит от водителя.

Тяжелые мысли о том, что делать, если автомобиль потребляет много топлива, одолевают не только тех, кто по ошибке купил прожорливый внедорожник или «злое» заряженное спорткупе. Нередко бывает, что и вполне миролюбивый седанчик или хэтчбек вдруг становится пожирателем топлива и денег из семейного бюджета. В особенности обидно, если у соседа такая же машина кушает заметно меньше бензина (или дизтоплива).

«Сегодня наш разговор о том, что зависит от водителя: манере управления машиной, грамотном использовании возможностей автомобиля и реализации ресурсов, которые конструктивно заложены в данную модель ее создателями», - пишет издание autonews.ua.

Не спеши

Почему часто мы не можем получить тот расход топлива, который обещан нам автопроизводителем в заводском мануале? Только ли потому, что при определении характеристик «для книжки» машиной якобы управляет некий идеальный водитель, чуть ли не робот? Отнюдь. Чаще всего дело в том, что в реальной жизни реальный водитель управляет машиной мягко говоря, не совсем правильно.

К слову сказать, во время редакционных тест-драйвов довольно часто случается так, что в условиях обычной повседневной эксплуатации автомобиль в руках журналиста показывает расход даже меньший, чем указан в заводской инструкции. Приемов экономичного вождения немного, и они доступны каждому.

– Не прогревайте двигатель на месте. В движении, под нагрузкой, он прогреется быстрее. И вы при этом будете двигаться в конечной точке маршрута, а не оставаться на стоянке в ожидании прогрева.

– Избегайте работы двигателя на холостом ходу: расход в таком режиме в среднем составляет 0,7 л в час. Если вы видите, что придется стоять более 15 минут, есть резон заглушить мотор. При движении с горки накатом оставляйте включенной передачу и отпускайте акселератор – современные моторы с электронным управлением в таких условиях отключают подачу топлива совсем.

– Старайтесь не разгоняться в режиме «газ в пол», оптимальное с точки зрения экономии открытие дросселя – примерно на три четверти хода педали.

– Вялый, затянутый разгон хуже короткого и энергичного. При ускорениях не стесняйтесь использовать низшие передачи, но если позволяют условия, переключайтесь вверх пораньше – уже при 1800 – 2500 об./мин.

– На трассе пользуйтесь круиз-контролем, обычно он ведет автомобиль наиболее «экономно», в том числе и при разгоне.

– На загородных дорогах не разгоняйтесь быстрее 90 км/ч. На этой цифре или чуть ниже как раз лежит граница резкого роста расхода топлива у большинства автомобилей (+1,0 л/100 км и выше).

Стратегия на маршруте

Если вас все чаще тревожат мысли, что делать, если автомобиль потребляет много топлива, поймите для себя раз и навсегда: главная задача автомобиля – доставить вас к месту назначения. Поэтому в режиме экономии может быть и придется забыть об удовольствии от активной езды.

Вам придется научиться подстраивать свое движение под обстановку на дороге – перекрестки, светофоры, плотность трафика. И в этом нет ничего страшного, ведь экономичная езда – это то же самое, что и езда рациональная, безопасная и адекватная.

– Пересмотрите свой стиль езды: прежде чем энергично разгоняться, посмотрите вперед и спрогнозируйте ситуацию примерно на квартал вперед, чтобы понять, не придется ли вскоре тормозить.

Чем меньше на маршруте перекрестков, тем лучше для экономии топлива.

– Если вы часто пользуетесь тормозами, значит, вы ездите не особо экономично. Нужно придерживаться такого ритма, чтобы к красному сигналу светофора или перекрестку, где вам нужно уступать дорогу, вы подкатывались накатом. Естественно, при этом помните и о других участниках движения: создавать им помехи не стоит.

– Возможно, вам стоит изменить ваши привычные маршруты. Например, ездить на работу по улицам, где меньше светофоров, перекрестков, подъемов и спусков, пусть даже в километрах это получится немного дальше. При ровном безостановочном движении «в объезд» автомобиль может съесть меньше, чем по короткому пути, но с тремя-четырьмя светофорами или с пересечениями с главной дорогой.

– Используйте для построения своей маршрутной стратегии борткомпьютер, навигатор или соответствующее приложение в смартфоне. Пусть электроника поможет вам посчитать реальный расход горючего на том или ином варианте маршрута.

Если перед выездом из дому или с работы сверить свой маршрут с реальным трафиком, можно сэкономить на объезде заторов. Сегодня это касается жителей небольших городов.

– Даже если вы не житель мегаполиса, заведите привычку перед выездом с работы домой (или наоборот) смотреть в интернете статус трафика на вашем маршруте. Сегодня интернет-сервисы предлагают такой мониторинг дорог (бесплатно) даже для небольших городов. То или иное удобное приложение поможет вам не попасть в неожиданный затор на месте ДТП или ремонта дороги.