Ночевавшие под УКС перепродают квартиры с накруткой в $20 тысяч 37 15.01.2018, 16:29

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Некоторые из тех, кто ночевал под дверьми УКСа ради дешевых квартир, брали не одну, а 5-10 - для перепродажи.

На прошлой неделе Управление капитального строительства (УКС) Центрального района Минска продало последние 69 квартир в доме в Новинках. Знамениты эти дома дешевыми квадратными метрами. Изначально их строили для нуждающихся, но они идут по отдельным спискам, сформированным районной администрацией, пишет kp.by.

Часть квартир продают всем желающим. Первую партию квартир в доме на улице Выготская можно было купить по 610 - 630 долларов за квадратный метр, последнюю - по 780 - 820. Да, Новинки - это далеко, нет метро и из окна вид на психоневрологический диспансер. Но это Минск, и это дешево.

Ради этого жилья люди ночевали под дверьми УКСа с 19 декабря. Самой напряженной была последняя ночь. Но получилось так: те, кто зашел в УКС в первой пятерке, взяли себе по 5 - 10 квартир - по доверенностям. Как говорили нам люди в очереди, 69-ю квартиру забрал 34-й покупатель в очереди. У некоторых из тех, кто отстоял несколько ночей и не получил квартиру, хотя по спискам должен был, прямо на месте случилась истерика…

Перепродают квартиры, наваривая по 13 - 20 тысяч долларов

На сайтах недвижимости объявлений по продаже квартир из новостроек в Новинках полно. Это дома, которые продавались дешево еще осенью. Дома уже сданы в эксплуатацию. Правда, квадратный метр в объявлениях дороже, чем был первоначально. Так, однушки осенью УКС продавал по 730 долларов за квадрат. А сейчас их перепродают по 950 - 1000 долларов. Из тех квартир, что выставлены на продажу (дома №5 и 15 по ул. Медeлки), наварить можно 13 - 20 тысяч долларов.

- Мы уже продали квартиру, девушка. Просто объявление не успели снять. Да, строил УКС. Но продаем мы как частные лица, - рассказал мужчина, который оставлял объявление на сайте.

В самой квартире, судя по фото, ремонта не было, только черновая отделка. То есть жилье изначально покупали для перепродажи. Ну, или просто передумали там жить? Сейчас это не доказать.

Чиновник: «Это рынок. Никто не мешает заниматься этим бизнесом»

В кулуарах некоторые чиновники называют происходящее с дешевыми квадратными метрами «форменным безобразием». Правда, под запись говорить не хотят. Мол, пусть отвечают те, кто заварил эту кашу.

В УКСе Центрального района наотрез отказываются от любых комментариев.

- Это рынок. Кто-то отказывается от квартир, кто-то нет, - рассказал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. - Но так во всех домах, не только в Новинках. Только дом построен, тут же находятся те, кто продает квартиры.

Ради дешевых квадратных метров люди ночевали под УКСом. Но не всем досталось жилье.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Хороший бизнес. Постоял несколько дней под УКСом, купил и продал с большим наваром!

- Никто же не мешает этим бизнесом заниматься. Законодательно он не запрещен.

- Может, если бы в Минске строили больше домов с дешевым квадратным метром, то и ажиотажа бы не было?

- Конечно. Но количество строящихся домов уменьшилось, это и приводит к такой ситуации. Мы все-таки ограничены (в возможностях. - Ред.), 700 тысяч строим (квадратных метров в год, планы на 2018-й. - Ред.), и у нас есть нуждающиеся. А ведь практически такие же цены в Степянке сейчас - 850 долларов. И никто не покупает. А в УКСе за 720 - 780 долларов покупают. Не знаю, честно говоря, почему ажиотаж у УКСов, а у коммерческих застройщиков нет. Там такой же уровень цен.

- Там дороже и без черновой отделки.

- Без отделки, возможно. Но там другие конструктивные характеристики, не панельный дом. И другое местоположение, инфраструктура, где-то есть линия метро.

- Почему же тогда Новинки такие популярные?

- Не знаю. Какой-то ажиотаж люди сами себе создали.

«Можно запретить продавать дешевые квартиры в течение трех лет»

- То, что мы видим сейчас, это создание искусственного дефицита в новостройках. И дефицит этот создало государство, - уверен председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов. - И дело не в доверенностях, по которым покупали жилье. Я уверен, что каждый второй, кто ночевал под УКСом, не будет жить в Новинках и после сдачи дома продаст квартиру, чтобы получить свои 15 - 20 тысяч долларов. Это хороший инвестиционный проект. Там, где деньги приносят 40% прибыли, грех не воспользоваться положением. И я не удивлюсь, если в следующий раз при продаже дешевых квартир дойдет до драки. Потому что я очень хорошо представляю психологический настрой граждан, которых поставили в эти условия. Это аморально, такое нельзя допускать. Надо застройщикам дать возможность строиться, а людям покупать квартиры по адекватной цене.

- Почему УКС построил квартиры так дешево, а остальные застройщики не могут?

- В Новинках дома для нуждающихся. И определенное количество квартир отдается в свободную продажу, чтобы пополнить оборотные средства застройщика. Государственный застройщик не платит за землю, инфраструктуру и т. д. Он экономит те 30 - 35% средств, которые вынужден платить коммерческий застройщик. Процент прибыли при свободной продаже квартир у обоих примерно одинаковый. Себестоимость панельной коробки - примерно 400 долларов, а продают ее по 650 долларов. То же самое и коммерческий застройщик, только себестоимость у него из-за переплат - под 700 долларов. Он доводит до 1000 долларов и продает.

- Получается, что ажиотаж искусственно создает государство?

- Именно. Нельзя граждан ставить в условия страшного дефицита. Хотя с точки зрения закона нарушений здесь нет. Можно, конечно, ввести запретительные меры. Например, издать правило, что те, кто покупает квартиры по низким ценам, не имеет права продавать ее в течение определенного количества лет, к примеру трех. Но это будет ограничением свободного рынка.