В Ошмянском районе на дрова разбирают мельницу начала XX века 5 15.01.2018, 18:39

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Такое решение принял председатель колхоза «Гольшаны».

Деревянную водяную мельницу вблизи Гольшан, в деревне Нарушевцы, разбирают на дрова. Такое решение принял председатель колхоза «Гольшаны».

Об этом «Еврорадио» рассказал Алесь Варикиш, директор фонда «Страна замков».

«Рабочий мой сообщил, что ее начали разбирать. Я позвонил директору колхоза, хотел поговорить, предложил эти дрова. А он мне ответил просто: «Не дури голову». Мол, такую задачу ему исполком поставил. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы ее забрать. В регионе она оригинальная, очень красиво с точки зрения народной архитектуры», - рассказал Алесь Варикиш.

К сожалению, мельница не имеет статуса историко-культурной ценности, поэтому колхозу, который начал ее разбирать, сложно это запретить по закону.