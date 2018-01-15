В Ошмянском районе на дрова разбирают мельницу начала XX века

В Ошмянском районе на дрова разбирают мельницу начала XX века5
- 15.01.2018, 18:39
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Такое решение принял председатель колхоза «Гольшаны».
Деревянную водяную мельницу вблизи Гольшан, в деревне Нарушевцы, разбирают на дрова. Такое решение принял председатель колхоза «Гольшаны».
Об этом «Еврорадио» рассказал Алесь Варикиш, директор фонда «Страна замков».
«Рабочий мой сообщил, что ее начали разбирать. Я позвонил директору колхоза, хотел поговорить, предложил эти дрова. А он мне ответил просто: «Не дури голову». Мол, такую задачу ему исполком поставил. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы ее забрать. В регионе она оригинальная, очень красиво с точки зрения народной архитектуры», - рассказал Алесь Варикиш.
К сожалению, мельница не имеет статуса историко-культурной ценности, поэтому колхозу, который начал ее разбирать, сложно это запретить по закону.