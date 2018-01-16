Белорусов будут лечить по-китайски 4 16.01.2018, 22:52

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В Беларуси по всей стране заработают центры китайской медицины.

Александр Сиваков, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Минздрава, рассказал о финале процесса создания в Беларуси центров традиционной китайской медицины, во многих областях страны они уже функционируют, передает БелТА.

В Гомеле, Гродно и Могилеве и в Минске такие учреждения уже есть.

– Запланировано, что в течение 2018 года центры китайской медицины откроются во всех областных городах, – объяснил специалист Минздрава.

И добавил, что доказано эффективные методы из медицины Поднебесной официально применяются в Беларуси и даже отражены в нормативных документах Минздрава. А последние 30 лет кафедра рефлексотерапии БелМАПО готовила специалистов.

– Каждый год правительство Китая предоставляет возможности белорусским врачам для стажировки, – пояснил Сиваков.

Основные методы китайского оздоровления – иглоукалывание (акупунктура), прогревание и традиционный китайский массаж. В Беларуси еще успешно лечат лазеропунктурой, используя при этом белорусские лазеры.