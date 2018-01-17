Историк Дмитрий Дрозд издал книгу «Тайны Дунина-Марцинкевича» 17.01.2018, 12:48

Дмитрий Дрозд

Уникальное издание приурочено к 210-летию классика белорусской литературы.

Это седьмая книга историка-архивиста Дмитрия Дрозда, и первая - на белорусском языке (пять книг было на русском, одна - по-польски). Полностью подготовлена к печати еще одна книга - «Подделано Дуниным-Марцинкевичем». А всего в планах Дмитрия Дрозда - издать 5 книг о выдающемся классике, которому 4 февраля исполняется 210 лет, передает «Радыё Свабода».

Более 3 лет Дмитрий Дрозд изучает жизнь и творчество Винцента Дунина-Марцинкевича. Книга сделана на основании двенадцати статей, которые публиковались в «Культуре», «Нашей Ниве», «Роднам слове», польских изданиях. В ней 300 страниц.

«Я искал малоизвестные и новые сведения о семье, отце матери, сестрах Дунина-Марцинкевича. Есть никому не известные факты, которые я нашел в архивах - ничего из книжек или прежних исследований.

Более точную информацию я нашел и про известные истории: о подделке документов, о том, как он придумал дополнение к своей фамилии - «Дунин», которое не использовалось до 1835 года; о похищении невесты; о том, как заказали похороны и похоронили его в Минске. Литератор вышел из кондитерской, увидел процессию и спросил: "Кого хоронят?" Ему ответили: "Марцинкевича"», - говорит Дмитрий Дрозд.

Историк признается, что стремился сделать не чисто научное исследование, что было бы скучновато, а научно-популярную хрестоматию, но опирающеюся только на проверенные факты и сведения, документы, архивные материалы.

16 января вышел только сигнальный экземпляр «Секретов Дунина-Марцинкевича». Редактор книги - доктор филологии Анна Кислицина. Издал книгу «Белорусский документационном центр» за счет автора, поэтому тираж пока запланирован небольшой - 50 экземпляров.

Дмитрий Дрозд имеет целью запустить сбор средств через краудфандинговую платформу «Толока» и довести тираж хотя бы до 300-500 экземпляров, чтобы книга была в каждой библиотеке.

Полностью подготовлена и еще одна книга - «Подделки Дунина-Марцинкевича». Пока что издание книги снова упирается в финансы.

«Но эта история не пересекается с первой книгой. Она про уголовные дела. О подделке дворянских родословных. О том, как он сидел в Минском замке. О том, как документы подделывали другие люди, так сказать, конкуренты Дунина-Марцинкевича. Как разыскивали старую бумагу, когда ее не было, как вымачивали новую в чае, подделывали почерки. Я надеюсь, это будет еще более захватывающая книга », - говорит исследователь.

Всего в планах Дмитрия Дрозда - пять книг о Винценте Дунине-Марцинкевиче.