Что прячут за забором минской «Рублевки»? 18.01.2018

Такими домами в Беларуси могут владеть три категории людей.

Журналистам с помощью дрона удалось заснять элитную застройку в районе Цнянского водохранилища. Дроздам, где большая часть домов строилась в начале 2000-х, такой размах и не снился. Территория нового «Запретного города» огорожена, на въезде установлен шлагбаум, есть охрана — посторонним вход воспрещен.

Возникает простой вопрос: кто живет на минской «Рублевке» и отчего такая секретность?

Об этом сайт Сharter97.org спросил у руководителя аналитического центра «Стратегия» Леонида Заико и известного минского блогера Евгения Липковича:

- Я слышал, что там живут два генерала, «депутаты» и человек из администрации Лукашенко. То, что жители элитного поселка отгородились шлагбаумами и охраной означает, что они боятся «тунеядцев». Переживают за свое имущество, - предполагает Евгений Липкович.

Леонид Заико считает, что такой недвижимостью в Беларуси может владеть только три категории людей:

- Прежде всего - это представители номенклатуры. Дело в том, что в подобных местах участки не распродаются налево и направо, а «по-тихому» распределяются. Те, кто был поближе к власти - брали себе по два участка. Один продаст, а на втором строит дом и живет.

Вторая категория людей - «крышуемые» бизнесмены, которые занимаются непонятно чем. Их имена на слуху и всем прекрасно известны.

Третья категория - чиновники всех званий и мастей.

Знаете, очень интересной практикой для нас стала бы публикация не деклараций о доходах, а деклараций о расходах. Была бы интересная пища для размышлений и публикаций в СМИ. Люди должны знать, на что наши чиновники деньги тратят.

Еще один парадокс - это цены, по которым продаются дома подобного типа. На некоторые коттеджи цены доходят до $1 миллиона.

- Вы называете просто космические суммы. Где же в Беларуси можно заработать такие деньги? Зарплаты у белорусов упали до 100-300 долларов, пособие по безработице – 12 долларов...

- Это не проблема. Торговля калийными удобрениями, торговля нефтепродуктами. Короче говоря - номенклатурный бизнес для избранной группы людей. Их не так много, и они все друг друга знают.

Что касается этой недвижимости, как специалист, я бы не сказал, что это хорошее вложение денег. Люди абсолютно не следят за рынком недвижимости. Зачем покупать в Беларуси дом за миллионы долларов, когда можно купить хороший дом в Испании за $300 тысяч и греть спинку на Канарах?

То, как они себя ведут - это поведение местечковых, кондовых, крестьянских миллионеров. Эдакие белорусские Корейко: деньги заработали, а тратить не умеют. Достаточно туповатые, достаточно примитивные. Где наворовали - там и расположились со своими домочадцами.

Подвох в том, что все это добро очень сложно продать. Цены на недвижимость продолжают падать как на белорусском, так и на мировом рынке.

Ко мне один раз подошел владелец такого дома в банке и говорит: я построил дом за $400 тысяч, а не могу продать за $200 тысяч.

Cмотрю на таких людей с жалостью. И вообще, как показывает практика, Беларусь - не лучшее место для занятия бизнесом. Сегодня ты на коне - а завтра в казенном доме.

- На лицо колоссальное расслоение общества. Если в Европе есть средний класс, который составляет основу общества, то в Беларуси есть жители Дроздов и все остальные нищие.

- Это типичное явление для капитализма «гаитянского» типа. В стране сформировалась прослойка местных «финтифлюхтеров». Совершенно бездарных, которые даже не знают иностранных языков. Почему они не покупают недвижимость за границей? Потому что они там никому не нужны. Такой «дроздовец» даже не сможет сказать I’d like to be a garbage man (я хотел бы работать уборщиком мусора - прим.). А на большее они там расчитывать не могут.

Это деревенская элита, которая глупо вложила свои деньги. Давно пора понять, что главный ресурс - это не дома, не квартиры, главный ресурс - человеческий капитал и интеллект. Они этого не понимают и не поймут, ведь их историческая миссия давно завершилась, убежден Леонид Заико.