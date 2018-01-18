Генетики: В Древнем Египте матери были важнее отцов 5 18.01.2018, 10:17

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Ученые проанализировали ДНК двух мумий.

Два египтянина, мумии которых обнаружили неподалеку от поселка Рифа в 1907 году, жили в эпоху двенадцатой династии и умерли между 1985 и 1773 гг. до н.э. Надписи на деревянных саркофагах, в которых лежали их мумифицированные тела, упоминают женщину по имени Хнум-Аа, мать обоих мужчин, и мужчину – местного правителя, который, согласно древнему тексту, приходился обоим братьям отцом.

В статье, опубликованной в журнале Journal of Archaeological Science: Reports, археологи из Университета Манчестера доказывают, что братьями мужчины были только наполовину. Это удалось установить по частично реконструированной ДНК, извлеченной из зубов мумий, пишет naked-science.ru.

Подозрения в неполном родстве мужчин возникали и раньше из-за различий в структуре их скелетов, особенно черепов. В 2014 году анализ митохондриальной ДНК заставил генетиков предположить, что даже матери у «братьев» были разные, но позднее методику, которой пользовались авторы исследования, признали слишком несовершенной для того, чтобы делать окончательные выводы.

В новом исследовании ученые сравнивали фрагменты митохондриальной ДНК обеих мумий и ДНК (фрагменты Y-хромосомы). Митохондриальная ДНК, передающаяся по материнской линии, оказалась одинаковой у обоих мужчин, а Y-хромосомы, которые достаются детям от отцов, оказались разными.

Историки полагают, что открытие британских генетиков может свидетельствовать о большей, чем принято считать, роли женщин в египетском обществе. Туманность упоминаний об отцах братьев может объясняться тем, что оба они имели более низкий социальный статус, чем мать – Хнум-Аа. «Возможно, власть передавалась в Египте 12-й династии по материнской линии. Ребенок необязательно наследовал социальный статус отца», – полагает один из авторов исследования, египтолог Кэмпбелл Прайс (Campbell Price). Эту гипотезу подтверждают и другие письменные источники, в которых имена и правителей Египта, и рядовых его жителей упоминаются вместе с именами их матерей.