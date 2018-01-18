Американец обхитрил Tesla с помощью апельсина 6 18.01.2018, 15:31

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Водитель просто закрепил фрукт на руле автомобиля.

Дейв Миттон из Солт-Лейк-Сити обманул встроенный в электромобиль Tesla автопилот, закрепив на руле апельсин, пишет knife.media.

Американец похвастался на ютубе, как машина едет по трассе со скоростью почти 140 км/ч — он же в этот момент снимает видео.

Как пишет Motherboard, ролик быстро удалили за небезопасный контент. Несмотря на автоматическую систему помощи, «умную» парковку и другие функции Tesla, это все же не беспилотный автомобиль, и по правилам водителю нужно держать руку на руле — тут же силы, с которой на руль давил апельсин, оказалось достаточно.

Со слов представителя компании, которого цитирует Gizmodo, владельцы Tesla получат дополнительную инструкцию по использованию автопилота.