Американец обхитрил Tesla с помощью апельсина

Американец обхитрил Tesla с помощью апельсина6
- 18.01.2018, 15:31
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Водитель просто закрепил фрукт на руле автомобиля.
Дейв Миттон из Солт-Лейк-Сити обманул встроенный в электромобиль Tesla автопилот, закрепив на руле апельсин, пишет knife.media.
Американец похвастался на ютубе, как машина едет по трассе со скоростью почти 140 км/ч — он же в этот момент снимает видео.
Как пишет Motherboard, ролик быстро удалили за небезопасный контент. Несмотря на автоматическую систему помощи, «умную» парковку и другие функции Tesla, это все же не беспилотный автомобиль, и по правилам водителю нужно держать руку на руле — тут же силы, с которой на руль давил апельсин, оказалось достаточно.
Со слов представителя компании, которого цитирует Gizmodo, владельцы Tesla получат дополнительную инструкцию по использованию автопилота.