ДТП под Оршей: люди ехали снимать порчу, а попали в аварию 6 19.01.2018, 8:23

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Вместо магической помощи пришлось обращаться за «скорой».

В Оршанском районе на автодороге столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В бусе ехала семья могилевчан, которые хотели в Витебске снять у целительницы порчу, сообщает belta.by.

Трагедия произошла 18 января на трассе Витебск – Гомель – граница с Украиной. Утром 56-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген», житель Могилева, посадил в машину всю свою семью, чтобы отправится в Витебск за магической помощью, нашел в интернете двух попутчиков, чтобы сэкономить на топливе.

Однако пришлось вызывать скорую помощь: обгоняя авто, мужчина не справился с управлением и врезался во встречный «Мицубиси». В микроавтобусе было пять человек, в легковом авто вместе с водителем из Чашничков – четыре. В итоге семь человек доставлены в медучреждение с переломами различной степени тяжести.

Сообщается, что виновник ДТП – водитель микроавтобуса остался невредим. Кроме того, в 2017 году на него несколько раз составлялись административные протоколы за несоблюдение скоростного режима.