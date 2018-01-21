Греческий парадокс 3 Георгий Кухалейшвили, 112.ua

21.01.2018, 14:58

1,995

Кто бы ни пришел к власти в Греции, экономика в любом случае будет побеждать политику.

С декабря прошлого года в Греции не утихают забастовки против мер жесткой экономии, выполнение которых требуют ЕС и другие международные кредиторы. Парализованы работа предприятий, больниц, движение транспорта. Двадцатитысячная демонстрация в Афинах переросла в ожесточенные столкновения с полицией и погромы, после того как 15 января большинство депутатов греческого парламента (154 из 300), где с 2015 г. доминирует левая популистская партия СИРИЗА, проголосовали за законопроект, предусматривающий проведение в Греции реформ в фискальной и трудовой сферах и введение новых мер экономии.

Горькая правда задолженности Греции

Сейчас задолженность Греции составляет 293,2 млрд евро, или 180% к ВВП. Греция должна отдельным странам - членам ЕС, в том числе Германии (свыше 50 млрд евро), Международному Валютному Фонду (МФВ), Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ). Причина такого положения дел кроется в недобросовестном отношении греческих властей в 2000-2009 гг. к финансовой отчетности перед ЕС и их склонности к махинациям. Греция вступила в Европейское экономическое сообщество в 1981 г. Изначально Грецию не принимали в еврозону (создана в 1999 г.), поскольку ее дефицит бюджета был чрезмерно высок и не соответствовал Маастрихтским критериям (не более 3% к ВВП). После вступления в еврозону в 2001 г. в течение нескольких лет Греция снизила процентные ставки на кредиты, привлекала иностранные инвестиции и займы. Развивался туристический сектор Греции, куда шли иностранные инвестиции.

Новости по теме: В Греции протестующие штурмовали здание министерства труда

В 2004 г. стало известно, что на момент вступления в еврозону греческое правительство во главе с консервативной партией "Новая демократия" предоставило ЕС ложные данные насчет соответствия дефицита бюджета Маастрихтским критериям. В ЕС решили не исключать Грецию из еврозоны, чтобы это не привело к ослаблению евро. ЕС был заинтересован, чтобы евро укреплялся на международных рынках валюты и чтоб другие страны-члены вступали в еврозону. Это было роковой ошибкой как для Греции, так и для ЕС. В 2000-2009 гг. греческое правительство, поочередно возглавляемое партиями "Новая демократия" и "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), сознательно занижало показатели дефицита бюджета до 3%, дабы находиться в еврозоне. Финансово-экономический кризис 2007 г. оказал негативное влияние на чрезмерно зависимую от сферы услуг экономику Греции. Чтобы покрыть дефицит бюджета, Греции приходилось принимать новые долговые обязательства, что привело к росту задолженности. После того, как правительство бывшего премьер-министра Георгиоса Папандреу из партии ПАСОК обнародовало в 2009 г. подлинную информацию о финансово-экономической ситуации в стране (дефицит бюджета 13,6%), у инвесторов появились опасения касательно способности Греции выплатить долги.

Ситуацию усугубили негативные последствия евроинтеграции для Греции. Греция всегда является страной с преимущественно сельской местностью. Вся деловая активность сосредоточена в двух городах – Афины и Салоники. До вступления в Евросоюз экономика Греции держалась на двух отраслях – сельском хозяйстве и судостроении. До 1981 г. Греция имела положительный баланс внешней торговли аграрной продукцией. Затем сельское хозяйство было обложено европейскими квотами, чтобы не создавать конкуренции производителям из других стран-членов, включая Францию, и избежать перепроизводства хлопка, мяса, молока, вина, апельсинов, оливкового масла. Производство хлопка сократилось с 1,3 млн т до 782 тыс. т в год. Вырубались виноградники и оливковые деревья, а фермерам выплачивалась компенсация. Сократилось производство сахара, текстиля. После вступления в Евросоюз пришло в упадок греческое судостроение. Греческие суда менее технологичны и стоили дешевле, чем продукция верфей Германии. Много греческих судостроительных предприятий было закрыто. Греческим бизнесменам сложнее заработать денег за счет продажи готовой продукции на внешних рынках из-за существующих европейских квот и торговых барьеров для третьих стран.

Время жестких мер

До недавнего времени меры экономии в Греции предусматривали сокращение пенсий и повышение налогов. В новом законопроекте предусматривается сокращение социальных льгот семьям, где более трех детей. В Греции планируют ввести новую процедуру лишения должников права выкупа задолженного имущества по просроченным займам. Должники не смогут массово при помощи юристов отстаивать в судах свое право на возврат изъятого за долги имущества, поскольку теперь запросы на решение подобных вопросов нужно будет подавать онлайн по интернету. Законопроект ограничивает возможности профсоюзов организовывать забастовки. Если раньше для легитимной организации забастовки было достаточно поддержки трети членов профсоюза, то теперь необходимо согласие более 50% участников. С помощью этих мер правительство хочет ограничить возможность наиболее реакционной части греческого общества уклоняться от выплаты долгов и принимать участие в беспорядках.

Если Греция воплотит в жизнь указанные выше меры, то Евросоюз выделит ей новый транш финансовой помощи, размер которой, по разным данным, колеблется от 4,5 до 7 млрд евро. Министры финансов еврозоны будут рассматривать этот вопрос 22 января. СИРИЗА принимает непопулярные меры в угоду ЕС в связи с тем, что в августе этого года истекает срок пакета европейской финансовой помощи ЕС на 86 млрд евро. Греки хотят, чтобы ЕС простил им часть долга. Поэтому им нужно доказать, что выделенные деньги были потрачены не зря. С 2010 г. ЕС, МВФ, ЕЦБ предоставили Греции три пакета финансовой помощи (около 323,3 млрд евро). Данные средства были выделены для оздоровления греческой экономики. В Брюсселе заинтересованы, чтобы власти Греции улучшили финансовую отчетность перед ЕС, а бизнес увеличил доходы за счет роста объемов экспорта и снижения торговых барьеров. Меры экономии нацелены на то, чтобы правительство Греции сократило расходы на пенсии до 1% от ВВП, а частный сектор, наоборот, увеличил пенсионные взносы.

Греческим властям удалось добиться определенных успехов в преодолении последствий финансово-экономического кризиса. Греческая экономика выросла на 2,5% в прошлом году. Темпы экономического роста увеличились на 11% по сравнению с 2011 г. С 2014 по 2017 г. ВВП Греции увеличился со 179 млрд евро до 184 млрд евро. Во втором квартале 2017 г. ВВП Греции вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. В этот период темпы роста ВВП в Греции были выше, чем в Великобритании (0,3% во втором квартале 2017 г.). С 2013 по 2017 г. безработица в Греции сократилась с 25% до 20%. Страна уже выплатила 41,6 млрд евро долгов. Если Греция продолжит соблюдать меры экономии, то сможет выплатить оставшуюся часть задолженности к 2060 г. До тех пор, пока Греция не закроет долги, она будет находиться под "колпаком Мюллера". Европейские кредиторы намерены осуществлять надзор за соблюдением Грецией мер экономии.

Евросоюз не может самоустраниться от решения долговой проблемы Греции. В случае дефолта в Греции местные банки обанкротятся, и это отразится на платежеспособности банков других стран, в том числе Германии и Франции, которые обеспечивают 34,1 млрд евро греческих долгов. Выход из еврозоны мог бы стать решением многих проблем для Греции. Восстановив в качестве валюты драхму, греки могли бы напечатать большее количество денег и конвертировать сумму задолженности, продавать продукцию на экспорт по более низкой стоимости и снизить цены на курортах для привлечения туристов из-за рубежа, сократить таким образом безработицу за счет создания новых рабочих мест на производствах и в туристическом секторе. Однако это не выгодно международным кредиторам. Переход на драхму снизит ценность возвращаемых средств и кредиторы понесут убытки. Драхма спровоцирует гиперинфляцию и рост цен на импорт. Греция импортирует 40% продовольствия и лекарств, 80% — энергоресурсов.

Нация бунтарей

Меры по ограничению права профсоюзов на организацию забастовок на руку правящей партии СИРИЗА. Действующие власти рассчитывают сократить возможности для оппозиционных политических сил использовать протесты как инструмент борьбы за власть. Какой бы ни была ситуация в стране, греки все время будут бастовать против новых мер экономии и поддерживать те политические силы, которые выступают против них. Аналогичные беспорядки уже имели место в 2010 и 2015 гг. Греческое общество до сих пор не может отвыкнуть от высокого уровня социального обеспечения и материальных благ, которые существовали в их стране до финансово-экономического кризиса. В докризисные времена греческие власти тратили на пенсии 17,5% ВВП, в то время как другие страны – 3%. В конце года работники получали 13 зарплату. Значительному количеству студентов частных вузов государство оплачивало образование. Половина греческих семей жила на пенсии. Греки недовольны тем, что правительство подняло пенсионный возраст, сократило пенсии и собирается лишить льгот многодетные семьи. Безработица все равно остается высокой (20%), около 50% греческой молодежи находится не у дел.

Алексис Ципрас не оправдал ожидания своего электората. Он сыграл на настроениях греческого общества, чтобы прийти к власти. Его партия СИРИЗА победила на внеочередных парламентских выборах в 2015 г. Тогда СИРИЗА принимала участие в забастовках против мер экономии. В 2015 г. Ципрас выступал с популистскими лозунгами, обещал не проводить мер экономии и не идти на уступки международным кредиторам. Он требовал от них провести реструктуризацию долга и списать часть задолженности Греции, просрочил выплату части задолженности и даже провел референдум о принятии условий финансовой помощи, на котором 61,29% греков проголосовали против мер экономии. Международные кредиторы не поддались на провокации греческих популистов, и Ципрасу пришлось следовать их рекомендациям. Протестующие сравнивают действующую власть в Греции с авторитарным режимом "Черных полковников" 1967-1974 гг. – консервативным правительством офицеров среднего звена, которые пришли к власти в ходе военного переворота и дискредитировали себя после неудачной попытки добиться смены власти на Кипре и объединения ("энозис") в одно государство с Грецией.

Сейчас протесты поддерживает партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса, который обвиняет действующую власть во лжи и цинизме. По данным сентябрьского соцопроса, который проводило греческое издание Ta Nea, в случае внеочередных парламентских выборов за "Новую демократию" готовы проголосовать 26% респондентов, а за правящую партию СИРИЗА – 16,1%. "Новая демократия" заинтересована взять политический реванш у левых популистов СИРИЗА. До внеочередных выборов 2015 г. у власти в Греции находилась коалиция партий "Новая демократия", ПАСОК и ДИМАР. В протестах принимает участие "Коммунистическая партия Греции", которая на днях провела в Афинах 16-тысячный митинг. Лидер греческих коммунистов Димитрис Куцумбас убежден, что греческое правительство выполняет грязную работу за счет греческих граждан. Коммунистические и анархо-коммунистические идеи, как и протестные настроения, сильны среди греческой молодежи, студентов. Оппозиция пытается повесить на Ципраса ярлык диктатора, который предал свой народ. Однако, даже если в Греции пройдут новые внеочередные выборы и победу одержит "Новая демократия" или любая другая оппозиционная партия, положение дел в стране и позиция международных кредиторов не изменятся. Грекам придется возвращать долги.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua