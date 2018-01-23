Ученые расшифровали альтернативный календарь, созданный 25 столетий назад 23.01.2018, 7:41

1,574

В календаре с Мертвого моря было 364 дня в году.

Доктор Ешбаль Ратсон и профессор Джонатан Бен-Дов потратили один год, чтобы расшифровать шестьдесят фрагментов древнего текста, написанного специальным кодом. После перевода оказалось, что найденные манускрипты являются 364-дневным календарем, в котором упоминаются древние еврейские праздники, передает BBC Ukranian.

По словам исследователей, им удалось расшифровать свитки благодаря записям между строками, хотя некоторые фрагменты были меньше 1 кв. см. Эти заметки помогли выявить пропущенные даты в календаре.

"Похоже, что человек, который написал манускрипт, мог быть одним из руководителей сообщества, который знал секретный шифр, но забыл упомянуть о нескольких праздниках, которые отмечала община", - заявил Ратсон.

В частности, ученые отметили, что древние евреи отмечали праздник Нового вина и Нового масла, о которых упоминается в кумранских свитках, однако нет записи в Торе. Упомянутые даты, по мнению историков, "сегодня празднуют как день нового урожая пшеницы" и они являются продолжением праздника Шавуот.

Также Ратсон и Бен-Дов обнаружили, что в древности люди отмечали переход между сезонами, так называемые дни "текуфа", что с иврита переводится как "период".

Добавим, что первый свиток Мертвого моря нашел в 1947 году бедуинский пастух, который искал потерянную овцу в местности Кумран на северо-западном берегу Мертвого моря. Исследователи считают коллекцию старейшей копией Библии, которая была написана в 4 ст. до н.э. Предполагается, что авторами 900 древних манускриптов могли быть члены иудейской религиозной группы ессенов.

Ученые заявили о том, что причиной упадка еллинско-египетской цивилизации Птолемеев в Египте было не восстание рабов, а извержения вулканов, которые обрушили сельское хозяйство и экономику государства.