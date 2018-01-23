Не стало писателя Василия Яковенко 5 23.01.2018, 10:50

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Василий Яковенко

Писателю, экологу и общественному деятелю был 81 год.

22 января скончался белорусский писатель, эколог, общественный деятель Василий Яковенко, пишет nn.by. О его смерти сообщил внук писателя Ян Мачульский.

«Умер мой любимый дедушка, моя гордость Василий Тимофеевич Яковенко, белорусский писатель, публицист, общественный деятель. Он до последнего был борцом за правду и справедливость и положил свою жизнь на то, чтобы жила Беларусью. Он был тем, кто своей деятельностью спасал нашу землю от последствий радиационного воздействия, и тем, кто спас от новой экологической катастрофы, остановив осушение Полесья еще в дни своей молодости. Он был защитником нашего народа и нации», — написал Ян Мачульский

Василий Яковенко родился 5 мая 1936 года в деревне Пажихар (ныне в Светлогорском районе Гомельской области).

В 1956 году окончил Белорусский индустриальный техникум по специальности геолог, позже — БГУ. Работал мастером, техником, инженером в геологических партиях и проектных институтах. Публиковался с 1957 года.

В 1980-е годы активно выступал против мелиоративного проекта обвалования и спрямления русла Припяти. В результате проект мелиорации ее поймы был отклонен.

У Яковенко несколько сборников сказок, книги «Другой зямлі не будзе», «Надлом», «Пакутны век», «Нячывелле».

Василий Яковенко болезненно отреагировал на обвинения председателя провластного Союза писателей Беларуси Николая Чергинца, что он и писатель Владимир Орлов «прославляют фашизм», и подал на Чергинца в суд, передает «Радыё Свабода».

«Мы против произведений того же Владимира Орлова и того же Василия Яковенко, - заявил Чергинец. - Они открыто прославляют фашизм и требуют назвать в Минске улицу именем Вильгельма Кубе, гауляйтера Беларуси в годы нацистской оккупации... Эти «мальчики от пера» требуют сделать это в Беларуси, где погиб каждый третий гражданин», - сказал глава СПБ.