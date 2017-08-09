Писатель Василий Яковенко: Чергинец ответит за свою ерунду 11 9.08.2017, 12:33

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Василий Яковенко

В прокуратуру подано заявление об уголовном деле против главаря провластного союза писателей.

Белорусский писатель Василий Яковенко рассказал, почему он все-таки решил обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против председателя провластного Союза писателей Беларуси Николая Чергинца.

В заявлении на имя прокурора Минска Василий Яковенко написал, что на одной из последних пресс-конференций Чергинец во время публичного выступления "допустил лживые домыслы, порочащие мою честь и достоинство", передает racyja.com.

Напомним, ранее глава провластного Союза писателей так объяснил, почему он и члены его Союза против того, чтобы произведения Василя Яковенко и Владимира Орлова были включены в школьные программы:

"Они открыто прославляют фашизм и требуют назвать в Минске улицу именем Вильгельма Кубе, гауляйтера Беларуси в годы нацистской оккупации". И еще: "Эти писатели пытаются вернуть времена фашизма в Беларуси. Мы, конечно, против таких книг ".

Яковенко считает, что действия Чергинца подпадают под признаки ч.2 ст.188 Уголовного кодекса Беларуси, а потому предлагает прокуратуре возбудить дело о привлечении председателя СПБ к ответственности.

- Сначала я сомневался по поводу того, подавать ли заявление в прокуратуру, но затем решил, что справедливость нужно отстаивать в любом случае.

- Заявление Чергинца было для вас неожиданным?

- Абсолютно неожиданным! Хотя такое заявление вызвало даже не слезы, а смех, поэтому я и близко к сердцу его не воспринял. Ведь говорить, что я прославляю фашизм - это такая ерунда, которой даже трудно найти объяснение.

Хотя, возможно, такие заявления прозвучали и сознательно. Сейчас меняется ситуация в обществе, набирают силу национальные ценности. Вот и решили хлопнуть по людям, которые, наверное, не самым худшим образом пропагандировали эти ценности. Может быть, это такой протест против национального? Возможно, в представлении Чергинца национальное - это фашизм?

- Вы надеетесь, что прокуратура справедливо разберется в ситуации?

- Если даже не будет справедливого разбирательства, то все равно получим положительный результат. Ситуация будет освещаться через СМИ и ярко покажет, кто и в каком положении оказался.

Кстати, позже, комментируя свое скандальное заявление, Чергинец пообещал найти книгу, в которой Владимир Орлов прославлял фашизм.

Однако, похоже, что ему придется поискать такую книгу и среди произведений Василя Яковенко. Задача, прямо скажем, не из легких.