Что происходит с белорусским молоком? 18 23.01.2018, 10:57

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Если нет кормов, никакая модернизация не поможет.

За последний годы государство вложило огромные средства в строительство тысяч современных молочно-товарных ферм. Нас убеждают - все было не напрасно. Мол, производство молока растет, как и его экспорт. Но какова реальная ситуация - разбирался ej.by.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, глобальное модернизация белорусских ферм должна завершиться в 2018 году. Иными словами, наступивший год станет годом подведения итогов сотворения еще одного белорусского чуда. Всего было модернизировано и построено новых 3450 МТФ. Общая цена модернизации не называется, но известно, что в среднем на одну ферму тратилось около миллиона долларов. Есть комплексы, на которые потрачены 5 или даже 9 млн долларов, а есть бюджетная модернизация старой фермы за 300 тыс. долларов. Но в среднем, получается около миллиона. Простой подсчет дает цифру в 3,45 млрд долларов, которые были потрачены на всю эту кампанию. В результате на современные технологии переведены более 40% МТФ. Какова же отдача?

В ноябре 2017 года первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич заявил, что на новых фермах ставка сделана на современные технологии и новые приемы в содержании скота. Все это вкупе дало свой результат.

Официальные данные говорят о том, что производство молока растет. Правда, не везде одинаково: где-то на 5% в год, где-то на 3%, а где-то и вовсе в минус ушли. Но средняя температура по больнице хорошая.

Как заявил Леонид Маринич, на современных фермах получают в год уже по 7-8 тыс. кг молока с одной коровы. При этом средний показатель по стране по итогам 2017 года впервые достигнет 5 тыс. кг с коровы.

Исходя из этих данных складывается впечатление, что современные МТФ, дают по 7-8 тыс. кг молока с коровы, выступая драйвером отрасли и только по причине наличия старых ферм, которые тянут вниз, средний показатель получается всего 5 тыс. кг молока с коровы. Однако эта картина в корне неверна.

Да, есть в Беларуси современные МТФ, где получают 7-8 тыс. кг молока с одной коровы в год. На такие комплексы возят главу государства, их показывают по телевидению, чтобы продемонстрировать, что и белорусские аграрии могут. Однако эти потемкинские фермы особого влияния на общую ситуацию не оказывают. На днях Комитет государственного контроля, раскрыл некоторые данные по проверкам молочного хозяйства страны, благодаря которым на всю ситуацию можно взглянуть с другого ракурса. Данные были предоставлены по Могилевской области и трем районам Брестской области, но с небольшой корректировкой, не влияющей на суть, их вполне можно применять и для всей страны.

Так одной из целей Госпрограммы на 2016-2020 годы является увеличение продуктивности коровы до 8-9 тыс. кг молока в год. Даже если нынешний рост производства молока удастся сохранить, что весьма и весьма сомнительно, то в 2020 году, мы получим максимум 6 тыс. кг молока с одной коровы. Это всего 66-75% от расчетного. Получается, что минимум на 25% вложения уже не оправдаются. Но самое интересное в сравнении удоев на современных комплексах, куда влиты миллиарды, и на остальных.

По данным КГК, в Могилевской области 265 современных молочно-товарных ферм, на которых сосредоточено 70% всего дойного стада региона. При этом на модернизированных МТФ средний надой с одной коровы составил 2982 кг за восемь месяцев 2017 года. Всего за год получится 4473 кг. Это, по данным Госконтроля, всего на 1% больше среднеобластного значения. При этом производство молока в области снижается уже два года подряд. Получается, что как минимум применительно к Могилевщине, потратив четверть миллиарда долларов мы получили не положительную, а отрицательную динамику.

Конечно, Могилевская область единственная в Беларуси, где производство молока не растет, а падает. Все остальные регионы идут в плюсе. Но опять же вопрос, за счет чего достигнут этот рост. Учитывая, что в Могилевской области модернизированные МТФ впереди всего на 1%, почти наверняка в других приблизительно такое же соотношение. Иными словами, если падают, то приблизительно все одинаково, если растут то опять же вместе. При этом, под данным контролеров, качество молока на современных фермах вызывает множество вопросов.

Когда затевалась эта масштабная модернизация, то предполагалось не только увеличить надои, но и качество молока. Планировалось, что практически все молоко с таких МТФ будет реализовываться только сортом "Экстра" и "Высший". На некоторых, МТФ так и есть, но на других, с точностью до наоборот. Например, на некоторых модернизированных МТФ в Брестской области, которая находится в том самом плюсе, производство молока сортом "Экстра" снизилось в 4-6 раз. Одна ферма производила 634 т такого молока, а стала - 98, другая с 410 т снизила этот показатель до 92 т. Каким образом в погоне за надоями, которые нужно выполнять, снижается качество молока понятно даже не специалистам.

Весьма показательны и причины, почему на многих модернизированных МТФ так плохо идут дела. Так несмотря на современное оборудование и программное обеспечение, на многих МТФ учет потребления кормов и производства молока по-прежнему велся вручную на бумажных носителях. При этом кормление происходило без какого-либо контроля со стороны зоотехника и без соответствующей методики. Кое-где вообще не велся учет расхода кормов, а стадо получалось в 3-6 раз меньше положенной нормы. Откуда при таких условиях взяться надоям или эже привесам?

Если посмотреть итоги проверки Комитета государственного контроля, то становится ясно, что Беларусь могла бы получить не меньший рост производства молока, не тратя миллиарды. Просто коров нужно нормально кормить. А если нет кормов, а стадо питается абы как - никакое суперсовременное оборудование тут не поможет.

В заключение можно отметить, что сегодня весь мир затачивается под качество, а мы по-прежнему хотим объемов, жертвуя ради этим качеством. Для примера можно привести Новую Зеландию, где одна корова в среднем дает 4,8 тыс. кг молока в год. И между тем страна является мировым лидером по производству молока. И никто не стремится там перейти рубеж в 5 тыс. и тем более не ставит себе задачу высасывать из коровы 8-9 тыс. А мы проводим модернизацию, когда даже дедовскими методами работать не научились, а потом удивляемся, почему дорогостоящее оборудование на фермах простаивает, а качество молока падает.

Данные КГК в очередной раз подтверждают, что затевая модернизацию, мы не ориентируемся на инициативу тех, кто хочет и может, а пытаемся сразу "осчастливить" всех без разбора. Сказано, должно быть 3450 современных МТФ, значит, так тому и быть. И не важно, что многие хозяйства просто не готовы к такому технологическому прорыву. А между тем, Беларусь могла потратить на модернизацию в разы меньше и получить значительно больший экономический эффект. Всего то и нужно было, что подойти к процессу с умом, а не с чиновничьей исполнительностью. Напоследок - народное советское творчество, наиболее полно отражающее суть происходящего.

Мы сидели и вникали,

Разбирали, собирали,

Замеряли, вычисляли,

Днями, сутками, ночами.

Умножали и делили,

Выбирали или-или,

Но машина всё ж не едет.

Что за козни? Что за бредни?

Мы по новой за расчеты.

Может там у нас просчеты,

Может что-то упустили,

Не нашли, не уследили.

Вдруг не то мы вычисляли

Днями, сутками, ночами.

Но машина вновь не едет.

Инженер наш главный бредит.

Снова мы на путь тернистый.

Должен быть расчет ведь истов.

Умножаем, вычисляем,

Алгоритмы составляем.

Только было всё напрасно,

Лишь потом нам стало ясно, –

Дело было не в бобине

Раздолбай сидел в кабине.