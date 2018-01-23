Борис Пуховский: На Евро-2018 нас никто не превзошел 2 23.01.2018, 14:29

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Фото с сайта news.21.by

Белорусский гандболист прокомментировал результаты сборной на Чемпионате Европы.

Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Борис Пуховский высказался об игре команды на Евро-2018, пишет «Трибуна»:

– Чего, на ваш взгляд, не хватает, чтобы обыгрывать грандов?

– Если раньше между нами была катастрофическая пропасть, то сейчас надо говорить о небольших ошибках, которые мы допускаем. Настолько приблизились к этим командам, что все теперь познается в мелочах. Они опытнее и сделали меньше ошибок. Если отсмотреть матч в записи, все прекрасно видно. От важности момента мы делали больше глупостей. Но однозначно мы на правильном пути. Когда играем с такими командами, мы ничего не теряем – только находим.

– Обыграть сербов в последнем матче принципиально?

– Мы каждый матч хотим выиграть. Все зависит от нас. Сами себе и помощники, и враги. Делаем ошибки и из-за этого проигрываем. Не было еще здесь ни одной команды, которая разобрала бы нас тактически и превзошла в каких-то компонентах. Мы всем даем бой. Но пока нас хватает на столько. Уберутся ошибки — станет легче, и можно будет, думаю, говорить о других результатах.

– Наша команда заметно добавила за год?

– Если взять сухую статистику, то вы сами можете для себя определить. Если раньше проигрывали французам 15 мячей, то сейчас думали, что можем бороться за очки, и уступили в принципе многовато по такой игре. Опять же — из-за своих ошибок. Это поле для работы. Когда ты понимаешь, где оно, трудиться легче. Глупую ошибку можно убрать, поработав над ней. А если тактически ты играешь неправильно, то уступаешь много. Думаю, этот чемпионат станет для нас продуктивным. Надеемся, что дальше будем играть чище.

– Как вам турнир в организационном плане?

– Побывали уже в двух городах. В Порече были полностью гандбольная атмосфера и отличные условия. В Загребе замечательная арена. Можно сказать, мы участвуем в одном из лучших чемпионатов в плане организации. Удобно следить и за другими матчами, получать информацию на сайтах. Посмотрел почти все. Поражает настрой лидеров, которые уже все выиграли в своей карьере, но выходят и доказывают, держат высокий уровень. В этом плане надо у них поучиться, – сказал Пуховский.

На Евро-2018 белорусы выиграли в первом матче у Австрии, а затем уступили Норвегии, Франции, Хорватии и Швеции. Следующий матч Беларусь сыграет с Сербией (24 января). Этот матч почти ничего не решает.