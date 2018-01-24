Мадрид решил закрыть представительство Каталонии в Брюсселе 24.01.2018, 16:44

МИД Испании рекомендовал сотрудникам представительства вернуться домой и ждать «дополнительной информации».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на RTBF.

Ведомство напомнило, что офис Каталонии в Брюсселе находится под опекой Мадрида.

О решении Мадрида стало известно через несколько часов после того, как испанские власти запретили проведение в здании представительства Каталонии в Брюсселе встречу экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона с новым спикером регионального парламента Рожером Торреном.

Встречу перенесли в другое место.

Как сообщалось, Карлес Пучдемон выразил намерение сформировать новое правительство Каталонии, несмотря на противодействие центральной власти Испании.

Напомним, Пучдемона официально выдвинули кандидатом на пост главы правительства Каталонии. Он собрал наибольшую поддержку среди политических групп каталонского парламента.