Солидарность с «Хартией-97» 39 25.01.2018, 11:04

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(обновляется) Страусы из «Дроздов» зря прячут голову в песок.

Блокировка сайта вызвала шквал возмущенных комментариев со стороны политиков, журналистов, общественных деятелей Беларуси. Приводим те, что успели собрать на данный момент:

Николай Статкевич, лидер Белорусского Национального Конгресса:

Белорусские власти заблокировали ведущий информационный сайт страны «Хартию-97». Режим пытается изолировать белорусское общество от наиболее влиятельного источника альтернативной информации о ситуации в стране.

«Хартия» находится на острие борьбы за свободу и независимость Беларуси. Ее вклад в эту борьбу бесценный и больший, чем у любого другого СМИ. Блокировка «Хартии-97», которая в наибольшей степени противостоит информационной агрессии антибелорусских сил, убедительно свидетельствует о коллаборационистском характере правящего режима.

Патриоты Беларуси обязаны сделать все, чтобы защитить «Хартию-97» и обеспечить нашему народу беспрепятственный доступ к ее материалам.

Павел Северинец, сопредседатель БХД:

«Хартия, держись! За нашу и вашу свободу»

Дмитрий Дрозд, историк:

Мне понадобилась одна минута, чтобы «Хартия'97» опять открывалась. Так даже интереснее - помните, как слушали в детстве вражеские голоса? О! Ни шум, ни страх, ни поздняя ночь... - ничто не мешало слушать часто совсем неинтересные новости...

Наверно, единственный смысл подобного шага - это отчитаться перед Лукашенко - чтоб он на своем айфоне набрал привычное «Хартия'97» - а ему выдало: заблокировано!!! И он, счастливый и спокойный, понял, что теперь его покой до самой его смерти никто не будет нарушать: с независимой прессой покончено!

Конечно, мир отреагирует – новые санкции введут, десяток чиновников - начиная с министра информации, забудут на время о заграничных поездках.

А народ быстро освоит новые правила жизни - как читал (о чем свидетельствуют данные подсчетов посещений сайтов) так и будет читать «Хартию». Даже те, кто не читал, - будут. Это как фильм запрещенный про Сталина - все сейчас ищут, где скачать - а так бы никто про него и не знал...

Максим Винярский, активист:

- Страусы из «Дроздов» зря сунут голову в песок. «Хартия’97» – не придумывает новости, а отражает реальные события. Прятаться самим от объективной, свободной информации – бессмысленно. А «прятать» от других – и вовсе преступление, нарушающее основной закон страны – Конституцию. Обход подобных блокировок – дело не сложное, но сам факт ярко показывает, что режим Лукашенко по сути совершенно не изменился.

Блокируя сайт «Хартия’97» трусливые чиновники уподобляются страусу, сующему голову песок, и думающему, что так он «спрячется» от опасности. Сразу виден тот уровень «диалога» к которому они готовы. В год столетия БНР блокируются не подконтрольные диктатуре сайты – активно борющиеся с кремлевской пропагандой.

Сейчас же для всех важно проявить солидарность. Не бывает «свободы слова» - для кого-то одного. Свобода слова – важна для каждого.

Анджей Почобут, журналист:

Да, денек еще тот выдался. Заблокировали «Хартию-97». Действительно не открывается. Только с этой блокировкой получается история в духе «чистильщиков Прокопени». Вроде чистили-чистили, да не вычистили.

Ну освоит народ прокси. Для этого особого ума не надо. И что дальше? Что китайский фаер-волл, включат? Тогда плакали лукашенковские биткоины... Как говорил незабвенный В.Ф. Янукович: «Астанавицесь!».

Денис Ивашин, журналист:

По данным сервиса SimilarWeb, сайт Сharter97.org является одним из самых популярных медийных ресурсов Беларуси и уступает только tut.by и onliner.by. Что касается информационного противостояния с Россией - «Хартия'97» - безусловный лидер. Это объективная и фактическая информация.

Вполне возможно, что блокировка ресурсов исходят не с улицы Карла Маркса, а с Большой Лубянки. «Хартия'97» прочно присутствует в медиапространстве Беларуси и занимает его большую часть уже на протяжении двух десятилетий. Но именно сейчас это медиапространство оккупационный режим решил отдать под сплошное доминирование РФ.

Андрей Бастунец, председатель Белорусской ассоциации журналистов:

Мининформ делает все, чтобы разрушить усилия МИД по налаживанию отношений с Западом, в общем, и Польшей, в частности. Да и к МИДу есть вопросик - не это ли министерство отвечает за выполнение так называемого Национального плана по правам человека в Беларуси? И не рассматривать блокировку «Хартии», как, кстати, и преследование журналистов «Белсата», как послание к новому составу польского МИДа?

Леонид Кулаков, активист:

Сайт «Хартия’97» для белорусского человека – как глоток воздуха. Народ с большим интересом читает новости на этом сайте. Похоже, что власти не хотят, чтобы «Хартия’97» оповещала объединение политических сил к празднованию 100-летия БНР. Как бы ни пытались власти задушить «Хартия’97» и не позволить отпраздновать столетие БНР, у них ничего не выйдет. «Хартия’97» всегда будет жить и народ все равно выйдет на празднование на главную площадь столицы. Правда независимых журналистов всегда больно бьет по имиджу лукашенковской власти.

Андрей Дынько, журналист:

Сёння Хартыю, а заўтра любога іншага могуць заблакаваць. За нашу і вашу свабоду! Хай расцвітае сто кветак, хай гучыць сто думак.

Арон Шустин, общественный активист (Израиль):

В знак солидарности и поддержки, наш сайт будет публиковать наиболее важные и интересные материалы с «Хартии», пока не будет разблокирован ресурс.

Юрий Рубцов, активист:

Настало время защитить сайт "Хартии". Плох сайт, или хорош, у каждого свое мнение. Но, все видели, что при любой неприятности многие обращались за помощью к этому сайту. И многие эту помощь получали уже только тем, что "Хартия" размещала нужную информацию у себя. И этим помогала не только оппозиции, но и многим простым людям. А сегодня мы просто обязаны высказаться против блокировки этого сайта. Сегодня мы не должны думать о том, что мой один голос ничего не решит. Мы сообща должны защитить нашего защитника — ХАРТИЮ. ПРОЧЬ ПРЕСТУПНЫЕ ЛАПЫ ОТ ХАРТИИ.

Руслан Игнатович, журналист (Украина):

Станислав Шушкевич, первый глава независимой Беларуси :

- Меня очень расстраивает, что сегодня не могу почитать новости на сайте «Хартия-97».

Белорусская власть не любит, когда про нее говорят правду. Лукашенко любит только, когда его хвалят собравшиеся вокруг него холуи и приспешники. Только на этом он и держится. А когда кто-то говорит правду, то ему это очень не нравится. А «Хартия-97» как раз и вскрывала то, что очень хотели бы утаить власти.

Готов сделать все, что в моих силах и от меня зависит, для разблокировки «Хартии-97». Желаю команде сайта «Хартия-97» и главному редактору Наталье Радиной успехов в борьбе за свободу слова. Все у вас получится!