Активист профсоюза РЭП: Не на того нарвались! 1 26.01.2018, 7:39

«Дело профсоюзов» сплотило рядовых активистов и руководство.

На этой неделе началась беспрецедентная по масштабам акция давления на профсоюз РЭП: более 150 его настоящих и прошлых членов, а также людей, никогда не состоявших в рядах профсоюза, вызвали на допросы и допросили в качестве свидетелей так называемого «дела профсоюзов».

Активист профсоюза РЭП из Мозыря Павел Ноздря рассказал praca-by.info, как прошел его допрос в качестве свидетеля по «делу профсоюзов» и о чем спрашивал следователь.

«Сегодня меня и членов профсоюза вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу Генадия Федынича. Не на того нарвались. Я им заявил, что не могу быть свидетелем по делу Федынича, так как в 2011 году я был формальным членом профсоюза и о финансовой деятельности профсоюза я ничего не знал. Пришлось следователю звонить в Минск и созваниваться со следователем из Минска. Он дал задание меня опросить, ибо якобы он и решает, кто свидетель, а кто нет. Вопросы были двоякого характера. Одни касались уголовного дела: типа, возил ли я мешками баксы из-за бугра в Беларусь и озолотился ли я, будучи членом профсоюза, и тому подобное. А вот на вопросы, касающиеся нынешней деятельности профсоюза и моей роли в нем, я не ответил, ибо эти вопросы носят личный характер и к делу отношения не имеют.

Я не подписал подписку о неразглашении тайны следствия, ибо я не узнал ничего такого, чего я ранее не знал про дело Федынича.

И следствие интересовал вопрос: нет ли у меня либо других членов профсоюза обиды на Федынича и Комлика, и знаю ли я тех, кто имеет на них зуб. Но на этот вопрос они получили ответ, что нет таких людей. А Федынич - лучший профсоюзный руководитель Беларуси! Так что следствие от меня не получило никаких сведений, которые бы им пригодились, чтобы закрыть профсоюз РЭП!»