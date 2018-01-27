Лукашенко пошел с вилами на паровоз 43 27.01.2018, 16:52

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«Хартия-97» была, есть и будет.

Cайт Сharter97.org собрал слова солидарности и поддержки читателей:

«Успешно учим всех, кто сам не может обходить блокировку!».

«Добро пожаловать в страну с «цЫфровой Иканомикой». Инвестиционный рейтинг страны с нищим населением и обилием вертухаев всех цветов и чиновничьим беспределом - ниже нуля... А после истории с «Хартией-97» (которая вошла в топ белорусских новостей в мире), ни один нормальный инвестор и цента не вложит в банановую диктатуру, стремительно скатывающуюся в северокорейский концлагерь...»

«В эти дни я поняла, что «Хартия-97» - это не просто новостной ресурс. Это клуб единомышленников, своего рода дом для свободных белорусов. Как радостно было видеть весточку от каждого, кто добирался до сайта! Будем вместе».

«Почти каждый день читаю новости на данном сайте и мне он нравится. Независимым СМИ - БЫТЬ! Хотя сейчас он и заблокирован, но оставить свое мнение мне удалось!»

«Лука решил попробовать метод «с вилами на паровоз». Забыл бедолага, что на дворе 21 век и уже каждая вторая бабушка сидит в Инернете, не говоря о молодежи. Так что наш паровоз вперед летит. Вилы не заметили».

«Хартия была, есть и будет. Самый надежный источник объективной, оперативной и достоверной информации. Символично, что свои неуклюжие деяния власти провели в день рождения Высоцкого, настоящего человека и гражданина. Кто сегодня помнит имена тех, кто гнобил Владимира Семеновича? Зато его песни звучат и сегодня, и их будут петь и слушать всегда. Так и Хартия. Мы с тобой!»

«Зря Лукашенко заблокировал Хартию, он лишил себя правдивой и честной информации о положении дел в Беларуси. И теперь он ее размножил! Партийные курсы марксизма-ленинизма - ума не дают!»

«Наталья, спасибо Вам и всем Вашим коллегам. Живите. Боритесь. Мы, жители Беларуси, которые оказались заложниками и жертвами кровавого и душегубного режима этой банды, которая на международном уровне легализовалась, бесконечно благодарны всем Вам.

Вы - это площадка, которая объединяет всех нас, запуганных и разобщенных этим режимом. Вы - это та путеводная нить, за которую цепляется все больше и больше рук. Вы - это та звезда, тот ориентир, который указывает путь к свету и свободе всем несчастным заложникам 23-х летнего беспредела ненасытными людоедами. Благодаря Хартии у нас есть вера и надежда в то, что справедливость восторжествует. Правда - это наше знамя».

«Ведущие мировые издания освещают блокировку Хартии. А вот госCМИ вообще никто в нормальном мире не знает. Завидуете? :)»

«Хартия! Спасибо тебе за мужество, за борьбу, за ПРАВДУ! Читал всегда и продолжаю читать тебя. И только то, что прочитал здесь - рассказываю другим... Только «Хартия-97» - самый достоверный, объективный источник информации о том, что творится в стране... А с «белорусского ТВ» - смеемся и угораем не только мы, но и все наши гости. Для них - лживая, тупая пропаганда властей -это какое-то средневековье. Для нас - это большая беда. Только «Хартия-97» - единственный и независимый источник ПРАВДЫ!»

«Я старый человек, живу давно. Помню, как глушили «Голос Америки», как запрещали А.И.Солженицина, В.Войновича, запрещали мальчикам отращивать длинные волосы, девочкам запрещали носить мини. Запрещали носить узкие брюки, затем - брюки клеш. Запрещали надевать джинсы на работу. Так много всего запрещали. Все было напрасно.

Тот цирк уже уехал. Мир изменился. А клоуны остались. Только у клоунов мозгов нет понять, в эпоху интернета нет смысла запрещать. Плевала я на клоунов и их запрещения, у меня есть окно в мир - мой компьютер».

«Сисадмины предприятий-организаций! Сделайте доброе дело: дайте вашим работникам возможность читать Хартию! Вы знаете. как это сделать. Отредактируйте hosts, пробросьте трафик на Хартию через прокси. Не бойтесь, вам зачтется!»

«Народ вас слышит и читает. Своими блокировками эти упыри оказали себе медвежью услугу. Сейчас даже те, кто никогда не читал Хартию, заинтересовались: а почему ее заблокировали. А обойти блокировку не сложно даже пенсионерам. Мы с вами! Жыве Беларусь!»