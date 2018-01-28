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Николай Статкевич: Украинцы готовы взять Лукашенко председателем колхоза

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  • 28.01.2018, 18:44
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Николай Статкевич

Правителю предлагают место в Полтавской области.

О заманчивом предложении для Лукашенко рассказал на своей странице в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Был на съезде украинских социал-демократов. Хорошая новость от них - коллеги готовы забрать нашего «прецедента» председателем колхоза в порядке перевода на равноценную должность.

Обещают ему служебное жилье и личный гужевой транспорт. Жена предлагала отправить его в Луганскую область. Но ведь мы не звери - согласились на Полтавщину.

Саша, не будь дураком - соглашайся, пока не поздно», - написал на своей странице Николай Статкевич.


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