Забастовка избирателей: против Путина поднялись 100 городов 1 29.01.2018, 14:59

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Тысячи россиян вышли на акции протеста по всей стране.

Общероссийская «Забастовка избирателей», охватила, как утверждают в штабе Навального, более чем 100 городов России (сторонники Навального называли цифру 118 городов), пишет newtimes.ru.

Данные МВД заметно скромнее — 46. В согласованных акциях (а по данным самого Алексея Навального, озвученным им накануне, «в целом по стране в 80% случаев согласования есть» в противовес позиции властей Москвы и Питера), как утверждает все то же МВД, приняли участие 3500 человек.

Акция в поддержку «Забастовки избирателей» в Москве, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

При этом куда весомей и убедительней, с точки зрения оппозиции, должна выглядеть цифра по одной только несогласованной акции в Москве, на которую, по данным очевидцев, вышли тысячи, во всяком случае — не меньше 4–5 тыс. На втором месте по количеству вышедших на акцию протеста — Санкт-Петербург: 2–3 тыс. человек. Таким образом, несогласованные акции в двух крупнейших городах России собрали наибольшее количество участников.

Москва, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @spektronline

Санкт-Петербург, 28 января 2018 года Фото:Twitter / @teamnavalny_spb

В Екатеринбурге на полуторатысячном митинге, который вел Леонид Волков, глава штаба Навального, выступил мэр города Евгений Ройзман.

Людей, внявших призыву Навального отстоять свое право на честные выборы и сменяемость власти, не испугал даже сильный мороз — в Якутске митинг прошел при температуре –45 °С, а в Самаре в двадцатиградусный мороз в сквер «Родина» на промышленной окраине города собрались около тысячи человек. Не испугали и угрозы полицейских репрессий: МВД за два дня до акции предупредило о своем намерении действовать «абсолютно жестко» в отношении нарушителей закона.

Екатеринбург, 28 января 2018 года Фото: Марта Радищева

Якутск, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Самара, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

АКЦЕНТ НА ПРОФИЛАКТИКЕ

Во многих случаях полицейские старались делать профилактические обыски накануне или за несколько дней до начала акции, а вот непосредственно во время митингов и шествий вели себя вполне сдержанно.

В ряде городов власти предложили оригинальные решения: в Челябинске на митинг не пускали школьников, ссылаясь на то, что это акция «18+»; в Калуге в машину с оборудованием для митинга несколько раз врезались; во Владивостоке акцию на центральной площади города пытались сорвать, разбросав там лед и пригнав тракторы для его уборки.

Челябинск, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Владивосток, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Власти по всей стране явно отказались от жестких репрессивных мер по отношению к участникам несогласованных акций. Ограничивались в основном призывами через мегафон «немедленно разойтись», но автозаки, дежурившие у площадей, где проходили акции, оказались невостребованными.

Участникам несанкционированного шествия в Питере позволили погулять по Невскому и дойти до Дворцовой площади. В Москве несогласные дошли до Думы, а некоторые и до Дома правительства.

В Калининграде полиция разрешила участникам митинга в 250–300 человек провести полуторакилометровое шествие по городу, после чего соратники Егора Чернюка, организатора акции, координатора калининградского штаба Навального, образовали вокруг него живое кольцо, чтобы тот не был задержан.

По всей России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 340 человек (больше всего — в Уфе и Чебоксарах — по 50), в большинстве случаев они носили одиночный характер — в основном проблемы возникали у организаторов акций и координаторов штабов. В Москве на Тверской улице был задержан сам Алексей Навальный.

Калининград, 28 января 2018 года Фото: Алексей Милованов

Уфа, 28 января 2018 года Фото: Twitter / @teamnavalny

Но одно уголовное дело по итогам акций 28 января все-таки может появиться. На участника московской акции Константина Салтыкова, задержанного на Пушкинской площади, могут завести уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщила в Twitter менеджер правозащиты «Открытой России» Полина Немировская. «Его избивали в автозаке, били в пах. Пока адвокат вызывал скорую для медосвидетельствования, с Константина начали брать объяснения, чтобы передать материалы на проверку по 318», — написала она.

ЛОЗУНГИ И ОСВЕЩЕНИЕ

Набор лозунгов был характерный для такого рода акций («Россия без Путина», «Россия будет свободной», «Путина на пенсию»), но появились и новые, связанные с нечестными выборами: «Выборы без выбора», «Россия не скот, выборам — бойкот», «Нет фарсу на выборах». В Перми, например, лозунги были в основном посвящены нечестной процедуре 18 марта: «Это не выборы!», «ЦИК готовит нам цирк!», «Нет выборам без выбора». В первом ряду протестующих стояла девушка с самодельным плакатом «Не дадим превратить Россию в Северную Корею».

Пермь, 28 января 2018 года Фото: Сергей Хакимов

Государственные СМИ рассказывали о забастовке либо крайне сдержанно, либо не рассказывали вообще. На этом фоне прямой эфир на youtube-канале «Навальный Live» с постоянными сообщениями и включениями с помощью сервиса Periscope картинки из разных городов страны о ходе «Забастовки избирателей» вышел в лидеры российских трендов на YouTube — его на пике акции смотрели более 62 тыс. человек.

Трансляция на протяжении 14 часов велась из секретной студии в то время, как полиция в ее поисках взламывала двери в помещения офиса ФБК и штаба Навального в Москве, а само здание бизнес-центра, где расположен офис, оцепила.