КПЧ ООН рассмотрит дело о препятствии проведению акции «тунеядцев» в Гомеле 4 29.01.2018, 19:32

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало жалобу Владимира Непомнящих.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало индивидуальную жалобу (дело №3099/2018) гомельского активиста Владимира Непомнящих о запрете 19 февраля 2017 года первой, так называемой тунеядской акции протеста в Гомеле, передает «Гомельская Весна».

Активист вынужден был обратиться в международный орган за защитой после того, как местные власти запретили уличное шествие и митинг, участие в которых приняло около трех тысяч горожан.

В жалобе активист показывает, как белорусские чиновники уничтожили саму суть таких неотъемлемых прав, как право на мирные собрания и выражения мнения. Граждане желали протестовать против декрета Лукашенко №3 «О предупреждении социального иждивенчества» в центре города, чиновники отправили их на окраины, обязав при этом еще заплатить за услуги медицины и санитарной очистки города.

«Мы тогда приняли решение проводить несанкционированную протестную акцию и не ошиблись, нас поддержало около 3-х тысяч человек, после Гомеля протестные акции прокатились по всей стране. Городские чиновники какое-то время не знали, что с нами делать, лишь потом начали применять репрессии к наиболее активным участникам», - вспоминает события годичной давности Владимир Непомнящих.

Правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко, который помогает гражданам отстаивать права на международном уровне, подчеркнул, что это уже 256 жалоба белорусских граждан, принятая к рассмотрению в КПЧ ООН о нарушении гражданских и политических прав. Он отмечает, что наиболее часто белорусы на международном уровне ищет защиты именно таких прав как выражение мнения и мирные собрания.

Всего за историю современной Беларуси Комитет ООН по правам человека устанавливал нарушение прав белорусов на выражение мнений 63 раза, на мирные собрания 29 раз. Следом идет нарушение права на справедливый суд – 12 раз, на личную неприкосновенность – 11 раз. Право не подвергаться пыткам фигурирует в 10 решениях, право на свободу ассоциаций нарушалось 9 раз, право на жизнь 6 раз, право избирать и быть избранным и право на гуманное обращение нарушалось по 5 раз каждое. В двух решениях по Беларуси зафиксировано нарушение права не подвергаться дискриминации и один раз права на свободу религии.

Правозащитник также отметил, что Беларусь до сих пор является единственной страной в Европе, граждане которой лишены права на подачу против своей страны жалоб в Европейский Суд по правам человека в Страсбург (Франция).