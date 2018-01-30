Александр Хара: Блокировщиков «Хартии-97» надо внести в «список Магнитского» 3 30.01.2018, 7:35

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Александр Хара

Фото: Facebook

Нарушающих право на свободу слова необходимо преследовать по всему миру.

Эффективным средством воздействия на белорусские власти было бы включение лиц, причастных к блокированию «Хартии-97» в глобальный «список Магнитского». Об этом в комментарии Charter97.org заявил украинский политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара:

- Блокирование «Хартии-97» в Беларуси – это однозначное наступление на свободу слова и очередное проявление диктаторской сути режима Лукашенко.

Естественно, ни к чему хорошему для белорусского режима это не приведет. В 21-м веке можно обойти любые блокировки. А сам факт ограничения доступа показывает, что «Хартия-97» доносит до людей ту информацию, которая неприятна для одного человека в Беларуси. А из этого можно сделать один вывод: эта информация объективна, поэтому и вызвала у него такую нервную реакцию.

Всякий раз, когда Лукашенко начинает политический «дрейф» в сторону Москвы, он начинает еще сильнее «закручивать гайки» в белорусском обществе и усиливать наступление на свободу слова. Вполне вероятно, что блокирование «Хартии-97» - один из важных симптомов, означающих еще больший разворот Лукашенко в сторону Кремля.

Сейчас трудно сказать, будут ли возвращены против санкции против белорусского режима. Санкции – довольно специфический инструмент, который имеет эффект при их комплексном применении большим количеством государств.

В данной ситуации, по моему мнению, уместно было бы применить ту же практику, которую западные страны применяют в отношении лиц, мешающих свободе слова и преследующих тех, кто борется с коррупцией. Я имею в виду включение в «список Магнитского». Поэтому необходимо установить перечень лиц, причастных к принятию решения и самой блокировке «Хартии-97», и сделать их фигурантами глобального «списка Магнитского».

Напомню, что сейчас пять государств приняли «акт Магнитского» в качестве транснационального законодательства и взяли на себя обязательства применять его против, нарушающих принципы свободы слова, по всему миру, независимо от их местонахождения.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.