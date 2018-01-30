Минфин США опубликовал «кремлевский доклад» 17 30.01.2018, 8:36

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В него включены 210 человек – 114 чиновников и 96 олигархов.

Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», содержащий информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, сообщило AP. В списке 210 человек – 114 чиновников и 96 олигархов. Список поделен на четыре части — «Президентская администрация», «Кабинет министров», «Другие высокопоставленные политические лидеры» и «Олигархи». В список, в частности, вошли главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Также в список включены руководитель администрации президента России Антон Вайно, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников. Среди представителей правительства в списке — Дмитрий Медведев, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Лавров.

В «кремлевский доклад» также включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Сулейман Керимов.

Подготовку такого доклада предусматривает законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г.

Санкции попавшим под радары не грозят: мгновенно в отношении людей из списка они введены не будут, поясняет изданию «Ъ» партнер Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин. Но к людям из него, их родственникам и деловым партнерам будет повышенное внимание, предупреждает партнер Nektorov Saveliev & Partners Илья Рачков. Проблемы могут возникнуть при открытии счетов, заключении сделок, этих людей могут начать воспринимать как токсичных, считает он. Возможно, после публикации списка появится и закон, который обяжет администрацию президента США при определенных условиях ввести против людей из него санкции, говорит Карташкин. Добиться же исключения из списка будет сложно или почти невозможно, говорит Рачков.

Бизнес к появлению такого списка готовился давно и успел изрядно понервничать. Одной из самых обсуждаемых тем грядущие санкции стали и на Давосском форуме. Его участники рассказывали «Ведомостям», что в конце минувшего года было много нервов, правда, перед самой публикацией списка все немного выдохнули. Устали бояться, говорил один из участников форума. Бизнесмены обращались в Вашингтоне к юристам, лоббистам и бывшим чиновникам, занимавшимся санкциями, пишет Financial Times. «Ко всем моим друзьям обращались множество раз, – сказал газете Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и сотрудник Совета национальной безопасности США, который сейчас работает в аналитическом центре Атлантический совет. По его словам, некоторые предлагали «хорошо заплатить» за совет, как действовать, чтобы не попасть в список. Многие и сейчас беспокоятся, но активных действий по предотвращению попадания в список уже не принимают, говорил недавно «Ведомостям» топ-менеджер крупного банка: сначала попробовали что-то сделать, но потом стало понятно, что все это уже бесполезно для тех, кто попал под радары.

Хотя прямых санкций список не влечет, бизнес к появлению своих имен в нем готовился, рассказывает налоговый консультант крупной компании. «Некоторые уже начали сворачивать бизнес, вести себя, как будто они уже в списке, играть на опережение», – рассказывал руководитель департамента международных санкций PwC Дэниэл Тенненбаум (цитата по Bloomberg). Чтобы сохранить свои активы, многие меняли их юрисдикцию, в том числе переводили в Россию, рассказывает налоговый консультант. Все условия для этого создают и российские власти: в 2018 г. будет проведена повторная амнистия капитала, а легализовав капитал, бизнесмены смогут вернуть его в Россию, не выплачивая налоги. Тем, кто воспользуется офертой государства, чиновники готовы предложить еще и финансовый инструмент – еврооблигации. Условия и тут самые выгодные: налоги с дохода от курсовой разницы на момент покупки и продажи государство брать не собирается.

С сегодняшнего дня начинает действовать и сам закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATS), предписавший американскому минфину составить «черный список». Принципиальное отличие мер, предусмотренных CAATS, от остальных санкций в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку, объясняет Карташкин. Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам. Выйти и из-под этих санкций будет почти невозможно. CAATS дает возможность конгрессу заблокировать решение президента об их снятии. Такие же условия содержала поправка Джексона – Вэника, которая была принята в разгар холодной войны в 1974 г. и вводила ограничения на торговлю между США и СССР. Отменена она была лишь спустя 38 лет.

Также в пятницу министерство финансов США должно представить еще один доклад, в котором должен быть оценен эффект от введения возможных ограничений на операции с российскими облигациями и акциями.