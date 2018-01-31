Профсоюз РЭП требует возбудить уголовное дело из-за взлома сайта 31.01.2018, 12:02

Сутки независимый профсоюз не имел доступа к сайту.

Почти сутки администраторы сайта профсоюза РЭП praca-by.info не имели доступа к системе администрирования: злоумышленники изменили пароли. К вечеру 30 января доступ был восстановлен. Изучение процедуры взлома показало, что накануне произошел взлом сервера; вместе с сайтом профсоюза РЭП были "угнаны" еще несколько сайтов, пользующихся услугами этого же хостера.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич подал заявление в ГУВД Мингорисполкома и в Советский РУВД Минска с требованием возбудить уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса за компьютерный саботаж.

Руководство РЭПа придерживается того мнения, что нельзя полностью исключить вероятность взаимосвязи взлома и атаки на независимый профсоюз, которая в последнее время приобрела беспрецедентный масштаб: по всей Беларуси идут допросы членов профсоюза РЭП.

31 января Геннадий Федынич проведет пресс-конференцию, на которой обнародует последние факты давления на РЭП.