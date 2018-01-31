За четыре дня на Минщине изъяли 20 тысяч литров суррогатного алкоголя 5 31.01.2018, 12:53

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Милиция ликвидировала 38 самогонных аппаратов.

С 26 января правоохранители Минской области выявили 226 фактов незаконного изготовления, хранения и сбыта самогона и спиртосодержащей жидкости. Из теневого оборота изъято более 20 тысяч литров суррогатного спиртного, ликвидировано 38 самогонных аппаратов, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Вчера в селе Лужаны Воложинского района в 37-летнего жителя обнаружено одно из крупнейших самогонных производств. На одном из приусадебных участков найден самогонный аппарат и более 12 тысяч литров самогонной браги.

Хозяин производства годом ранее попадал в поле зрения милиции при аналогичных обстоятельствах. Правда, тогда он организовал работу самогонного мини-завода на территории Молодечненского района. После того, как его производство было ликвидировано милицией, решил устроить «бизнес» в соседнем районе. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Самогонщики со стажем рискуют в случае поимки получить штраф в размере до тридцати базовых величин. Естественно с конфискацией и уничтожением самих напитков, их полуфабрикатов и аппаратов для их изготовления.

Кроме того, у правоохранителей есть все основания наказывать и покупателей самопального алкоголя. Приобретение нелегального самогона влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин.