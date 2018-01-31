Кабмин Украины выплатит по $3,5 тысячи экс-заложникам боевиков на Донбассе 1 31.01.2018, 14:49

Фото: ukrafoto.com

Для выплат помощи из резервного фонда госбюджета выделят почти $260 тысяч.

Освобожденным из плена боевиков «ДНР» и «ЛНР» выплатят по 100 тыс. грн. (3500 долларов). Такое решение принял Кабинет Министров Украины на заседании в среду, сообщает gordonua.com.

Единоразовую помощь выплатят тем освобожденным, которых Служба безопасности Украины включит в соответствующий список. Получить деньги можно в течение шести месяцев в органах соцзащиты.

Для реализации инициативы из резервного фонда госбюджета выделят 7,4 млн грн.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать на то время 103 украинцев.

21 января 2018 года боевикам на временно оккупированные территории передали помилованную президентом Украины Петром Порошенко Надежду Козлову. 24 января освободили бойца 92-й бригады Вооруженных сил Украины Романа Савкова.

29 декабря внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что из 73 освобожденных украинцев 14 подозреваются в дезертирстве. Он отмечал, что они могут не получить единоразовую материальную помощь.