В прошлом году ВВП Польши вырос на 4,6% 31.01.2018, 17:54

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На рост ВВП повлияли благоприятная ситуация на рынке труда и рост потребления.

В 2017 году Валовой внутренний продукт Польши вырос на 4,6%. Таков вступительный показатель роста экономики, опубликованный Главным статистическим управлением Польши. Об этом передает «Радио Польша».

Данные сопоставимы с прогнозами экономистов.

Глава главного статуправления Доминик Розкурт пояснил, что увеличение роста экономики происходит, в частности, благодаря высокому уровню потребления:

«Главным фактором экономического роста, как и год назад, является совокупный спрос, который увеличился на 4,7%. Общее потребление увеличилось на 4,2% по сравнению с 2016 годом, а потребление в домашних хозяйствах – на 4,8%. Годом раньше этот показатель составлял 3,9%».

Главный экономист банка Societe Generale Ярослав Янецкий подчеркивает, что опубликованные Главным статистическим управлением Польши данные являются поводом для радости:

«Данные за весь 2017 год очень хорошие. Они положительно удивляют. Можно сказать, что два основных фактора, которые повлияли на то, что мы имеем дело с ростом более высоким, нежели ожидалось, это потребление и инвестиции, которые в конце прошлого года ускорились». Экономист утверждает, что увеличению потребления домашних хозяйств способствовала благоприятная ситуация на рынке труда (как рост трудоустройства, так и рост зарплат) и программа «Семья 500+».

Стоит также заметить, что в прошлом году меньше, чем ожидалось, росли инвестиции, особенно частных фирм. Главное статистическое управление Польши напомнило, что рост ВВП в 2016 году составлял 2,9%.