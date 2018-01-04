Видеофакт: На границе РФ и Китая возникла огромная ледяная стена 3 4.01.2018, 23:12

Впечатляющее «сооружение» имеет естественное происхождение.

На озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян возле границы с Россией образовалась ледяная стена высотой около 20 метров. Видео с необычным природным явлением опубликовал телеканал CCTV, передает ria.ru.

Впечатляющее «сооружение» имеет естественное происхождение. Стена появилась из-за сильного ветра, который согнал куски льда разных размеров к восточному берегу озера. Сперва она не превышала трех-четырех метров в высоту, но затем выросла до двадцати метров и более. При этом протяженность природного заграждения — несколько десятков километров.

«Она выглядит как Великая стена изо льда», — заявил фотограф-любитель Ли Лэй, приехавший посмотреть на природное явление.

По словам главы метеорологической станции на озере Ханка Сюй Чжуна, подобные ледяные стены образуются нечасто. Для этого, например, нужно, чтобы низкие температуры держались продолжительное время. При этом в районе озера должен быть сильный ветер.