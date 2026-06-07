«Такое чувство, что надо мной просто надругались»
- 7.06.2026, 11:35
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Минчанка рассказала, как охрана силой вывела ее из бара на Зыбицкой.
Минчанка рассказала, как ее с применением силы вывела охрана из бара «Распутин» на Зыбицкой улице в столице. В посте в Threads женщина утверждает, что не делала ничего противоправного, а после инцидента обнаружила на руках синяки. Она уже написала заявление в милицию. Ее пост за полдня набрал почти 65 тысяч просмотров, более 170 лайков и около 100 комментариев, пишет «Зеркало».
По словам девушки, она с подругой пришла в заведение «Распутин». В какой-то момент, направляясь в уборную, она почувствовала, что ее кто-то толкает со спины.
— Это была какая-то девушка, на что я обернулась и возмутилась. В долю какой-то секунды я чувствую, что меня хватает за руку охрана и просто нереальной силой тащит ко входу. Я оцепенела от того, что меня так жестоко кто-то схватил. Это было очень грубо и больно. Просто выдворил силой из заведения, — написала минчанка.
Она описывает свое состояние как «ужас», отмечая, что ее «до сих пор колотит от страха, от такого отношения и несправедливости».
— Такое чувство, что меня просто-напросто изнасиловали и надругались. Никогда не могла подумать, что у нас в Минске может такое произойти в заведениях. <…> То, что я была просто в шоке, — ничего не сказать. Никто и никогда ко мне не применял физическую силу, — поделилась автор поста.
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Утром женщина обнаружила на руке синяки и решила не замалчивать ситуацию и дать ей огласку. В комментариях к посту она сообщила, что уже обратилась в милицию.
— Заявление уже написано, мне дали направление на СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу. — Прим. ред.). К сожалению, можно это сделать только в будние дни. Поэтому зафиксирую гематому в понедельник. Очень надеюсь, что они будут просматривать камеры. Я в себе полностью уверена, что ничего плохого я не делала, — написала минчанка.