«Такое чувство, что надо мной просто надругались» 7.06.2026, 11:35

1,148

Фото: Яндекс. Карты

Минчанка рассказала, как охрана силой вывела ее из бара на Зыбицкой.

Минчанка рассказала, как ее с применением силы вывела охрана из бара «Распутин» на Зыбицкой улице в столице. В посте в Threads женщина утверждает, что не делала ничего противоправного, а после инцидента обнаружила на руках синяки. Она уже написала заявление в милицию. Ее пост за полдня набрал почти 65 тысяч просмотров, более 170 лайков и около 100 комментариев, пишет «Зеркало».

По словам девушки, она с подругой пришла в заведение «Распутин». В какой-то момент, направляясь в уборную, она почувствовала, что ее кто-то толкает со спины.

— Это была какая-то девушка, на что я обернулась и возмутилась. В долю какой-то секунды я чувствую, что меня хватает за руку охрана и просто нереальной силой тащит ко входу. Я оцепенела от того, что меня так жестоко кто-то схватил. Это было очень грубо и больно. Просто выдворил силой из заведения, — написала минчанка.

Она описывает свое состояние как «ужас», отмечая, что ее «до сих пор колотит от страха, от такого отношения и несправедливости».

— Такое чувство, что меня просто-напросто изнасиловали и надругались. Никогда не могла подумать, что у нас в Минске может такое произойти в заведениях. <…> То, что я была просто в шоке, — ничего не сказать. Никто и никогда ко мне не применял физическую силу, — поделилась автор поста.

Утром женщина обнаружила на руке синяки и решила не замалчивать ситуацию и дать ей огласку. В комментариях к посту она сообщила, что уже обратилась в милицию.

— Заявление уже написано, мне дали направление на СМЭ (судебно-медицинскую экспертизу. — Прим. ред.). К сожалению, можно это сделать только в будние дни. Поэтому зафиксирую гематому в понедельник. Очень надеюсь, что они будут просматривать камеры. Я в себе полностью уверена, что ничего плохого я не делала, — написала минчанка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com