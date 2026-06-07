Украинские дроны прилетели на путинский экономический форум Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

7.06.2026, 11:31

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С огоньком.

Самым ярким экономическим событием этой недели стал 29-й Петербургский международный экономический форум. Ярким в прямом смысле этого слова. Таким ярким еще ни один экономический форум в Санкт-Петербурге ни разу не был. Но российский чиновникам это почему-то не добавило оптимизма.

С огоньком

Организаторы форума обещали показать новые достижения в области беспилотных летательных аппаратов. И у них все получилось. Украинские беспилотники прибыли к открытию первыми и очень оживили мероприятие, которое за последние годы утратило прежний задор.

Правда, в отличие от украинских беспилотников, не у всех гостей получилось прибыть вовремя. Как сообщили местные власти, по состоянию на утро среды из-за воздушной угрозы было отменено 9 и задержано 26 авиарейсов.

Зато тем, кто прибыл вовремя, было нескучно. Внутри гости могли полюбоваться играющими в футбол роботами и модными интерактивными стендами. Снаружи тоже было на что посмотреть. Как сообщил президент Зеленский, украинские дроны поразили Петербургский нефтяной терминал и ракетный корабль ВМФ России, стоявший в порту. В общем, получилось полноценная и яркая развлекательная программа. Было что показать и было на что посмотреть.

Правда, участников форума эта развлекательная программа почему-то не вдохновила. С 2006 года ПМЭФ был парадом российских экономических достижений. Что бы ни происходило на самом деле, на форуме российские власти демонстрировали уверенный взгляд в светлое будущее. Но в этом году будущее больше уже не кажется светлым.

Ничего не изменится

«Не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится», - сказал помощник Путина Максим Орешкин на том самом форуме.

То есть, все хорошее уже было, больше ничего хорошего не будет. По крайней мере, скоро. Поэтому дождутся светлого будущего, если оно вдруг случится, не все. Потому что, как сказал советник главы «Роснефти» Андрей Безруков, воевать Россия будет еще двадцать лет.

«Нам нужно научиться с этой войной жить. Уже сейчас мы понимаем, что в любой регион может прилететь дрон по Старлинку и упасть в точное место. Это серьезная для нас проблема, мы к ней не были готовы», - сказал он.

Ну вот украинские дроны не дадут соврать, готовы действительно не были. Недавний парад Победы на 9 мая вместо того, чтобы продемонстрировать военную мощь России показал, что без разрешения президента Украины Россия уже даже победного парада провести не может. Так и форум в Питере. Должен был показать стабильность и мощь российской экономики, а вместо этого показал, что стабильность российской экономики тоже зависит от президента Зеленского.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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