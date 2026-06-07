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Кремль решил подставить Питер?

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  • Николай Митрохин
  • 7.06.2026, 12:35
  • 2,232
Кремль решил подставить Питер?

В белые ночи приятно увидеть, как на горизонте полыхает Балтийский флот.

Новый ночной налет на Питер показал, что раньше за город не брались исключительно из каких-то договоренностей.

ПВО в нем и его окрестностях нет от слова вообще, в портах, включая Кронштадт, нет даже бригад с крупнокалиберными пулеметами, даже автоматчиков толковых и тех нет.

Или же быть может, це було, но уехало в Москву? Там что ни день, так ставят новые «Панцири» на высотки.

Это бы многое объясняло.

А так… Перл-Харбора, сегодня ночью не случилось, хотя результат неплох (всех подробностей пока мы не знаем, но Балтфлот остался без одного из арсеналов и центра разработки подводных вооружений). Но будет завтра или послезавтра.

Главное же, — белые ночи, красота и вот это вот все, в них особенно приятно будет увидеть горожанам и туристам, как на горизонте полыхает Балтийский флот.

Николай Митрохин, «Телеграм»

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