Кремль решил подставить Питер?1
- Николай Митрохин
- 7.06.2026, 12:35
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В белые ночи приятно увидеть, как на горизонте полыхает Балтийский флот.
Новый ночной налет на Питер показал, что раньше за город не брались исключительно из каких-то договоренностей.
ПВО в нем и его окрестностях нет от слова вообще, в портах, включая Кронштадт, нет даже бригад с крупнокалиберными пулеметами, даже автоматчиков толковых и тех нет.
Или же быть может, це було, но уехало в Москву? Там что ни день, так ставят новые «Панцири» на высотки.
Это бы многое объясняло.
А так… Перл-Харбора, сегодня ночью не случилось, хотя результат неплох (всех подробностей пока мы не знаем, но Балтфлот остался без одного из арсеналов и центра разработки подводных вооружений). Но будет завтра или послезавтра.
Главное же, — белые ночи, красота и вот это вот все, в них особенно приятно будет увидеть горожанам и туристам, как на горизонте полыхает Балтийский флот.
Николай Митрохин, «Телеграм»