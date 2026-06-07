ВСУ поразили две нефтебазы и воинскую часть в Феодосии

ВСУ поразили две нефтебазы и воинскую часть в Феодосии1
- 7.06.2026, 12:15
Атакованный терминал — крупнейший на оккупированном полуострове.
В ночь на 7 июня Вооруженные силы Украины атаковали в аннексированном Крыму две нефтебазы — в Феодосии и в поселке Ленино (Еды-Кую), — а также воинскую часть в поселке Советское. Как пишет «Крымский ветер», в Ленино после атаки на Семиколодезянскую нефтебазу местные жители наблюдали зарево пожара. Официальных комментариев от назначенных Москвой «властей» полуострова на момент публикации не было. В Exilenova+ со ссылкой на снимки NASA FIRMS подтвердили атаку на Семиколодезянскую нефтебазу и начавшийся там пожар. Как отмечает паблик, в настоящий момент площадь тепловых сигнатур на месте возгорания увеличивается, что может свидетельствовать об усилении возгорания.
Партизанское движение «АТЕШ» и «Крымский ветер» также сообщают об атаке и взрывах на нефтебазе в Феодосии. Кроме того, «Крымский ветер» пишет об ударе по воинской части в поселке Советский. О последствиях ударов в Феодосии и Советском пока подробной информации нет.
Семиколодезянская нефтебаза в Ленино работала ещё в советское время, была закрыта в 1990-х, а после аннексии Крыма её работу возобновила российская компания ООО «БК-Терминал».
В Феодосии располагается крупнейшая нефтебаза в Крыму — АО «Морской нефтяной терминал». Объект вмещает до 250 тысяч тонн топлива.
Также в течение ночи сообщения о взрывах поступали из других районов полуострова. По данным источников «Крымского ветра», взрывы слышали в Джанкое, Севастополе и Симферополе. На видеозаписях, распространенных каналом, слышен характерный звук пролёта дронов, за которым следуют взрывы.