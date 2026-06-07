The Independent: Путин ведет себя все более странно 2 7.06.2026, 11:40

2,254

Эксперты заявили об очевидном ухудшении психического и физического состояния российского диктатора.

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин выглядел больным и одутловатым, при этом его заявления о войне в Украине были далекими от истины и довольно дикими, учитывая текущую ситуацию на поле боя.

Как пишет The Independent, Путин заявил, что Россия побеждает на поле боя на Украине, а бизнес и экономика процветают как внутри страны, так и за рубежом. Он также утверждал, что войну можно и нужно выиграть, и что Россия хочет получить части четырех областей Украины, которые его армии не удалось полностью захватить.

Как отмечает издание, Путин подражает Трампу в своей растущей непредсказуемости, и это делает его все более опасным. Как отметила советник президентов США по России Фиона Хилл, Путин становится «страннее», но его не стоит списывать со счетов.

Отсутствие прогресса в Украине подталкивает Путина к новым действиям и провокациям. Он теперь изображает Европу как главного агента Зеленского – российские государственные СМИ обвиняют европейских военных и промышленность в предоставлении флотов беспилотников, поддерживающих украинскую военную машину.

«Это повышает риск инсценировки Россией «операций под ложным флагом» для оправдания распространения войны на Беларусь и далее в страны Балтии и Восточные Балканы, что означало бы нападение на партнеров по НАТО. Существуют опасения по поводу инсценированных «аварий» на атомных электростанциях – а в Чернобыле, где в 1986 году произошла крупнейшая гражданская ядерная авария современности, и в Запорожье в последнее время происходили военные действия», - прогнозирует The Independent.

Издание отмечает, что, хотя Путин по-прежнему у власти, но круг его советников и идеологов сужается и стареет. К тому же они не разработали никакой формулы для победы в войне, достижения перемирия или соглашения:

«По мере того, как российское руководство оказывается в психологическом тупике, возрастает риск того, что оно прибегнет к старым уловкам – химическому и биологическому оружию».

Питер Франкопан, профессор всемирной истории в Оксфорде, предположил, что крах режима Путина будет означать анархию на обширных территориях Восточной России – где, по его словам, «находятся арсеналы действительно ужасных вещей – и кто знает, что произойдет», если они окажутся на свободе.

Наибольшее беспокойство должны вызывать ужасающие человеческие жертвы с обеих сторон. Такая ситуация не может продлиться долго – и, вероятно, Путин это понимает: еще один повод для беспокойства по поводу его душевного состояния и политической состоятельности, отмечается в статье.

«Я подозреваю, что именно тревожно очевидное ухудшение психического и физического состояния российского лидера послужило поводом для предупреждения главы британских вооруженных сил о том, что сейчас мы находимся в большей опасности, чем когда-либо за всю его жизнь», – пишет обозреватель The Independent Роберт Фокс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com