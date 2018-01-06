Новые тарифы на ЖКХ: подорожало все, кроме отопления 40 6.01.2018, 18:41

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Стали известны новые тарифы на коммуналку с 1 января 2018 года.

Еще в пятницу был опубликован указ Лукашенко о подорожании услуг ЖКХ, но без конкретных цифр. В субботу на сайте правителя появились конкретные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для белорусов, которые вступили в силу уже с 1 января. Это значит, что по ним мы в феврале заплатим январскую коммуналку. Итак, что же изменилось в тарифах? Kp.by изучила подробно этот документ.

Тариф на техобслуживание жилого дома теперь составляет 0,1187 рубля за 1 кв.м. Ранее он составлял 0,1004 руб.

Тариф на водоснабжение – 0,8053 руб. за 1 куб.м. Ранее - 0,5748 руб. А тариф на водоотведение – 0,6191 руб. за куб.м. (ранее - 0,3838 руб.)

Отчисление на капремонт жилого дома за 1 кв.м. жилья составляет 0,0953 руб. Раньше тариф был равен 0,0883 руб.

Стоимость 1 Гкал на отопление и подогрев воды составляет, как и прежде 16,9259 руб. А вот 100%-я стоимость этой услуги наоборот подешевела. Если раньше для тех, кто платил по полной за отопление и горячую воду, 1 Гкал была равна 91,18 руб., то теперь она подешевела до 81,42 руб.

Тарифы на вывоз мусора, как нам и обещали, разделили. Так, те, у кого в доме установлен мусоропровод, будут платить по 8,8076 руб. за 1 кубометр мусора. А вот жители домов, где мусоропровода нет (или где он заварен), будут платить за 1 куб.м. мусора 7,5483 руб. Ранее в Минске тарифы были такими: без мусоропровода – 5,1143 руб. за 1 куб.м., а с мусоропроводом – 5,5235 руб.

Техобслуживание лифта с одного проживающего теперь стоит 1,4 руб. в месяц. Ранее было 1,28 руб.

Газ (при условии, что нет счетчиков) с одного проживающего в месяц теперь стоит 2,62 руб. Ранее – 2,44 руб.

За 1 кВт*ч электричества при условии, что вы не пользуетесь дифференцированными тарифами (когда ночью дешевле электроэнергия, чем днем) и при условии, что дома стоит у вас газовая плита, надо будет платить 0,1433 руб. Ранее тариф составлял 0,1287 руб. Если же вы поставите себе специальный счетчик, напишете заявление на пользование дифференцированными тарифами, то с 22 до 17 часов тариф составит 0,1003 руб., а с 17 до 22 часов – 0,2866 руб.

За уборку подъезда с одного проживающего в месяц теперь будут снимать по 0,56 руб. Ранее тариф составлял 0,53 руб.

Техобслуживание домофона может быть максимально равно 0,93 руб. с одной квартиры в месяц. Ранее тариф составлял 0,91 руб.

За освещение подъезда и на работу различного оборудования в месяц с одного жильца будут брать теперь 0,46 руб. Ранее тариф составлял 0,39 руб.