Создатели «Южного парка» потроллили Трампа

Создатели «Южного парка» потроллили Трампа6
- 9.09.2026, 13:17
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Культовый мультфильм сменит название.
Мультсериал «Южный парк» (South Park) объявил, что сменил свое название на «Южная Америка».
«Вдохновившись храбростью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название „Южного парка“ на SOUTH AMERICA („ЮЖНАЯ АМЕРИКА“). Мы особенно хотим поблагодарить нашу материнскую компанию Paramount — за капитуляцию перед Skydance», — заявили создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун.
29-й сезон сериала выйдет в эфир 16 сентября на Comedy Central, а на следующий день новые эпизоды будут доступны для просмотра на Paramount+ в США, Канаде и Австралии.
Напомним, Трамп решил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку. Ранее Google после указа Трампа переименовал для США озеро Онтарио.