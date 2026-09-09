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Создатели «Южного парка» потроллили Трампа

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  • 9.09.2026, 13:17
  • 3,950
Создатели «Южного парка» потроллили Трампа

Культовый мультфильм сменит название.

Мультсериал «Южный парк» (South Park) объявил, что сменил свое название на «Южная Америка».

«Вдохновившись храбростью и патриотизмом Apple и Google, мы меняем название „Южного парка“ на SOUTH AMERICA („ЮЖНАЯ АМЕРИКА“). Мы особенно хотим поблагодарить нашу материнскую компанию Paramount — за капитуляцию перед Skydance», — заявили создатели сериала Трей Паркер и Мэтт Стоун.

29-й сезон сериала выйдет в эфир 16 сентября на Comedy Central, а на следующий день новые эпизоды будут доступны для просмотра на Paramount+ в США, Канаде и Австралии.

Напомним, Трамп решил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америку. Ранее Google после указа Трампа переименовал для США озеро Онтарио.

Фото: facebook.com/southpark
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