Внимательно следите за кремлевским шулером 2 Группа «Информационное сопротивление», sprotyv.info

7.01.2018, 14:58

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Стык 2017 и 2018 года выдался для путинской России мягко говоря, непростым.

Наши «гибридные братья» терпят неудачи по всем фронтам. События последних дней в Сирии, когда уже после заявлений Путина о победном окончании военной операции ВКС РФ лишились нескольких военных самолетов и понесли потери с 200-ми и 300-ми, породили не только массу интернет-мемов. Это тревожный звонок, в том числе, и для Украины.

Подмоченная сирийскими событиями российская репутация, «удары в спину» в виде санкций, которые в 2018 году станут еще более «животворящими», могут обернуться для нас новым сценарием РФ на Донбассе. Не стоит сбрасывать со счетов и президентскую предвыборную кампанию в РФ, в рамках которой могут быть предприняты шаги по удобрению велико-имперских амбиций российского электората. Отыгрываться за все неудачи Кремль может на Украине и ее народе, как минимум – выжать из ситуации на Донбассе максимум для себя.

В Российской Федерации, где черное принято считать белым, могут разыграть карту превращения величайшего душегуба XXI века в блаженного «миротворца». Тем более, маховик запущенной цивилизованным миром машины принуждения к миру на Донбассе оставляет российскому царьку и его гэбистскому окружению все меньше пространства для маневров. Но оно есть. И с учетом ранее заложенных подводных камней и «мин» замедленного действия, у Путина есть шанс обвести всех вокруг пальца. Здесь руководству Украины и союзникам главное внимательно смотреть за руками кремлевского шулера.

По данным группы «Информационное сопротивление», окружение Путина рассматривает как один из возможных вариантов локализации собственной агрессии в Украине свой, условно «миротворческий» сценарий. С приманками, на которые, по их мнению, должна клюнуть договаривающаяся сторона. Отмечаемое Западом отсутствие прогресса в переговорах по Донбассу, там предлагают решить по варианту «ни вам - ни нам», при этом намекая на огромный шаг вперед. Естественно, по реализации «миротворческих инициатив» Путина. Выглядеть это может примерно так: международный миротворческий контингент допускают на всю территорию ОРЛО вплоть до российско-украинской границы, чего требует Запад. В то же время в ОРДО миротворцев располагают по нынешней линии разграничения, чего добивается Россия. Повторимся, в данном случае «огромный шаг вперед», будет означать замораживания конфликта, поскольку дальнейшие переговоры будут заводиться российской стороной в тупик.

Ввод миротворцев на территорию Луганской области, оккупированной РФ, также планируется осуществлять на условиях Москвы. То есть, межгосударственная граница будет начерчена российской стороной (несмотря на ранее проведенную делимитацию, - авт.), а власть местных «лнр»-овских аборигенов будет состоять исключительно из агентуры ФСБ. С последними и будет навязываться «прямой диалог» Киева. Теперь подробнее.

Территориальный вопрос

Российские оккупанты, начиная с 2014 года, переносят российско-украинскую границу на временно неподконтрольном Украине участке вглубь Луганской области. Действия эти вполне капитальные: оккупанты строят инженерные сооружения, оборудуя перекроенную границу. По нашим данным, такая ситуация наблюдается за пределами приграничного населенного пункта Великий Суходол (Краснодонский район Луганщины). За три года войны российские оккупанты переносили линию госграницы дважды – в районе земельных участков дачного товарищества «Дружба». Каждый перенос сопровождался установлением пограничных заграждений.

В 2017 году российские оккупанты не угомонились и продолжили инженерные работы по переносу госграницы на направлении Бирюково-Павловка (РФ). Из-за незаконных действий России дамба реки Кундрючьей (протекает по территориям двух стран, приток р. Северский Донец, - ИС), расположенная на территории ОРЛО, оказалась в распоряжении и под контролем пограничников ФСБ РФ. Оккупанты вырыли рвы, установили наряд. С украинской стороны доступ к дамбе полностью утерян…

Не исключено, что россияне проводят подобные «работы» и на других не контролируемых участках границы. Цель таких действий очевидна: занять как можно более выгодные с точки зрения тактики позиции на тот случай, если Украина начнет восстанавливать суверенитет и возвращать под свой контроль ОРДЛО.

Тот факт, что местные дачники лишились огородов – теперь на месте грядок с редиской «граница» русских «братьев», это меньшее зло. Ну а то, что РФ планомерно оттяпывает куски украинской территории, должно быть обнародовано в международных судах, в рамках соответствующих процессов. Пока же этого не произойдет, наша страна будет иметь нерешенный территориальный вопрос с неадекватным северным соседом. То есть – замороженный конфликт.

Прямой диалог с ФСБ и крах идей «новороссии»

Как мы уже отмечали ранее, один из признаков времени в «лнр» - усиливающееся влияние российской ФСБ. Тогда как в период «правления» ставленника Асланбека Суркова «колывана» Плотницкого «республику» контролировали конкурирующие между собой ФСБ и ГРУ ГШ ВС РФ. Это часто приводило к конфликту интересов и реальным конфликтным ситуациям. Сам же Плотницкий, как ему и велел куратор-помощник президента РФ, тяготел к ГРУ-шникам. После «переворота» и бегства главаря «республики» в Россию в ОРЛО резко активизировались представители ФСБ. Помимо тотального контроля бизнес-среды под зиц-кошелек в лице беглого «фунта» С.Курченко, фэсы «сели» на руководящие должности в «армейских подразделениях», осуществляя постоянный контроль над ситуацией вплоть до ротного уровня. Цель очевидна: найти и «перевоспитать» среди боевиков недовольных новой «властью» и ситуацией в «лнр» в целом. Тех, кто громче всех возмущается, увольняют.

В целом среди «военнослужащих» царит упадок боевого духа и неверие в «светлое будущее»: уже совершенно ясно, что «новороссия» оказалась пыльным пшиком, а самих «вояк» используют как пешек в политических игрищах.

Еще одна интересная тенденция: после смены «власти» в «лнр» возвращаются к браздам правления некоторые кадры, которые в свое время покинули ОРЛО из-за «терок» с Плотницким. Одновременно произошла «зачистка» старых кадров.

Т.е. все готово под слив «рыцпублики» и заинструктированные до слез марионетки к диалогу с Киевом и миротворцами готовы… С последующими требованиями Москвы менять украинское законодательство, дабы узаконить свое влияние на процессы развития нашей страны. Точнее, чтобы делать эти процессы невозможными…

Черная «дыра»

В «днр», вероятно, будет разыгран российский сценарий, где миротворцы «садятся» только на линию соприкосновения и обеспечивают безопасность наблюдателям ОБСЕ. Россия, реализуя описанный сценарий, будет преследовать одну цель: оставить оккупированные территории Донецкой области в качестве зоны замороженного конфликта. Почему именно здесь? В «дыре», благодаря многолетней пропагандистской работе по кремлевским методичкам менеджмента деклассированного «хозяина» Донбасса и многочисленным «гудкам», население более пророссийски настроено. К тому же расходов на одну «рыцпублику» Россия понесет меньше, чем кормя еще и луганских «собратьев» по «военторгу».

«Миротворческие» выгоды для Кремля

На фоне радикально ухудшающейся для России обстановки на всех фронтах, в Европе, в Сирии, США, во внутренней политике и экономике (чего стоит только истощение резервного фонда РФ и его расформирование) для кремлевских карликов это оптимальный вариант, позволяющий одновременно и сохранить влияние в оккупированной части Донбасса, и уменьшить финансовые вливания.

Возвращаясь к исходной точке нашего анализа: возможным миротворческим потугам Путина в ОРДЛО. Такой сценарий – показное желание «установить мир» на Донбассе для наивной западной публики, а на местах – установление полного контроля над местной «властью» и «армейскими корпусами», дает РФ крайне выгодное положение.

С точки зрения большой политики – это хоть и призрачная, но возможность хотя бы частично снять санкции и требовать стратегических уступок от США. А также иметь преимущества для того, чтобы пытаться усилить противоречия между Штатами и Европой, наращивая при этом возможности пророссийского лобби в Европе.

Для Путина лично это также дает шанс нацепить образ «голубя мира» в глазах своих избирателей, представив ситуацию как «прямые переговоры Украины с сепаратистами».

Группа («Информационное сопротивление», sprotyv.info)