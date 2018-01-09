Австрия заинтересована в работниках из Беларуси 18 9.01.2018, 10:29

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Каждая федеральная земля будет создавать свои списки рабочих вакансий.

Федеральное правительство Австрии намерено сделать свой рынок труда более открытым для представителей третьих стран, таких как Россия, Украина, Беларусь, Молдова. Европейцы не из Евросоюза могут работать в тех областях австрийской экономики, где имеется дефицит рабочей силы.

Как пишет издание Oberösterreichische Nachrichten (OÖN) (перевод – svaboda.org), в связи с этим австрийское правительство планирует так называемую регионализацию, чтобы каждая федеральная земля создавала свои списки рабочих вакансий. Таким образом рынок труда станет более массовым для граждан третьих стран, и это, как предполагается, может увеличить количество притока дешевой рабочей силы в шесть раз.

В этом году, например, для граждан России, Украины, Беларуси, Молдовы имеются вакансии парикмахеров, автомехаников, каменщиков. Хорошие шансы на работу в этом году могут иметь технические специалисты, включая инженеров. Также в разных землях Австрии ждут из третьих стран сертифицированных социальных работников для ухода за пожилыми и больными людьми, а также профессиональных медицинских сестер. Для россиян, украинцев, белорусов, молдаван существует и такой вариант, как сезонные работы, например, на некоторых горнолыжных курортах или в сельском хозяйстве, на сборе фруктов и винограда. Однако при условии, что на эти места не будут претендовать жители стран Евросоюза.

В отличие от большинства европейцев, имеющих свободный доступ на австрийский рынок труда, для граждан России, Украины, Беларуси, Молдовы выдвигаются определенные требования. В частности, это касается необходимости оформления разрешения на работу и вида на жительство. В большинстве случаев потребуется владение немецким или английским языком на достаточном для выполнения трудовых обязанностей уровне, а иногда это будет и обязательным условием для оформления разрешения на работу. Эти знания должны быть подкреплены сертификатом. Обычно для выдачи вида на жительство, согласно общеевропейской классификации, требуется уровень не ниже А-2.

Очень существенный момент: соответствие квалификации австрийским требованиям.

Отдельная отрасль, на которую представители, а чаще представительницы бывших советских республик могут рассчитывать, не зная немецкого или английского языка - это так называемая Dienerschaft, или работа слуг. Состоятельные эмигранты из бывшего СССР берут русскоязычных в качестве нянек, домашних работниц, поваров. Такая работа в Австрии принесет не более 1000 евро в месяц. Однако для тех же белорусов это неплохие деньги.

Как пишут австрийские издания, вся эта поддержка миграционной рабочей силы происходит на фоне роста безработицы среди своих граждан, тех, кто является квалифицированными специалистами, однако достиг возраста в 50 лет и старше. Издания цитируют недавнее выступление австрийского канцлера, социал-демократа Кристиана Карни, который критикует черно-синее правительство (партия Свободы) за рост «незащищенной» и «длительной» безработицы (когда человек не работает более шести месяцев). В этом году в стране приостановили социальную «Акцию 20000», которая имела целью обеспечить рабочими местами именно эту часть австрийских граждан. По словам Кристина Карни, «длительное безработица в зрелом возрасте по-прежнему является серьезной проблемой», «при такой политике государство будет разрушать всеобщее благо, толкая человека к краю и лишая его надежды и перспективы на будущее».

В свою очередь, читатели на форумах австрийских СМИ, позволяют себе не самые лучшие высказывания в адрес иммиграционной политики, но насчет рабочих из России, Украины, Беларуси высказываются гораздо лучше, чем о работниках из азиатских регионов.