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В Кремле зреет гибридный переворот

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  • Саша Сотник
  • 10.10.2018, 14:15
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Буря приближается.

"Спасись сам, и вокруг тебя утонут тысячи" - так звучит сегодня тайная заповедь олигархата на борту кремлевского "Титаника". К примеру, Дерипаска, у которого в США замораживают даже объекты недвижимости, добился возвращения алюминия в каждый новый дом в виде электропроводки. Еще немного - и стоматологов обяжут вставлять россиянам алюминиевые зубы, а из исподнего в продаже останутся только алюминиевые трусы верности правительству. Каждый из приближенных отчаянными хватательными движениями отрывает куски от бюджетного пирога, спешно надувая лично для себя спасательный круг, пишет Александр Сотник для sotnik-tv.

Буря приближается. Подковерной возни почти не видно даже для пытливых глаз, но вылетающие из-под ковра ошметки информации не оставляют сомнений: грызня там идет нешуточная. Ненавидят там друг друга всерьез, но гадят на цыпочках и даже бранятся едва уловимым шепотом, дабы обрывки фраз и эхо скандалов не коснулось ушей обывателя, что начал продирать глаза после оглушительных новостей о спутинизженной у него пенсии. Для того, чтобы заглушить любой шорох в Кремле, на полную мощь включены сирены федеральных телеканалов и выпущены МИДовские истерички с полным набором внешнеполитической посуды, которую колотят столь громко, что звон стоит на всю страну.

Посольство России в Великобритании призвало британское правительство "срочно внести ясность в свою позицию" о сообщении насчет подготовки британскими военными кибератаки для отключения электричества в Москве в случае нападения России на члена НАТО. Это – один из примеров информационного шума, организованного в ответ на очевидную новость.

Кремль засылает на Запад диверсантов и поощряет киберпреступников. Его действия выходят далеко за рамки политических интересов, все чаще пересекая красную линию, за которой начинается фронт реальной войны. И в случае фактического вторжения в ту же Эстонию Британия обесточит агрессора, лишив его возможности для ведения боевых действий – вплоть до полного паралича.

Весь набор инструментария откровенно обозначен в соответствующих документах НАТО, и никаким секретом не является. Но в том-то и дело, что Москве главное – поднять вой, чтобы отвести внимание от главных процессов, происходящих за кремлевской стенкой.

Там, за зубцами, вовсю трещит лоскутное одеяло власти. Оживляш такой, что черти в Преисподней завидуют накалу страстей. Чемезов мордует Золотова, тот отбрыкивается неумелым пиаром у стен Кремля, превратившись в "мальчика по вызову"; в СМИ сливают информацию о пятиэтажной квартире Сечина, не говоря о разбросанных фекальных массах ГРУ, запятнавших мундир полководца Шойгу; активность Рамзана Кадырова приобрела новый территориальный размах, с намеком на подготовку скорого отделения от России. В передаваемых из Ингушетии Кадырову части Сунженского района находятся законсервированные нефтяные скважины еще с советских времён, а учитывая то, что Рамзан уже подгреб под себя всю "нефтянку" - подобных совпадений не бывает, и речь, скорее всего, идет об аккумулировании ресурсов для дальнейшей финансовой автономизации данного региона. Ингуши негодуют и грозят конфликтом, и если он вспыхнет на Кавказе – это станет началом конца путинской империи.

Сам Путин практически уже отстранен от принятия важных решений, а его роль низведена до декоративного уровня. Все, что ему позволено – это появляться перед телекамерами и произносить бредовые монологи, никак не относящиеся к действительности. Массив претензий у окружения к "арбитру" растет с каждым днем, и уже не рассосется.

Снизу ворчит недовольное население, сбоку верещит бизнес, задираемый силовыми шатунами, сверху давит внешнеполитический и санкционный пресс, а в ботоксную морду смотрит налитыми кровью буркалами собственноручно выкормленный ненасытный ящер. Смотрит и облизывается.

Кремлевские башни пришли в движение. За этим процессом стоит и общий фон усталости клепто-элит, и уже будничная измотанность населения, и крайняя степень раздражения западного политического истеблишмента.

Но не ждите того, что труп спец-Цезаря проволокут по Красной площади. Этого не будет. Переворот, который уже вовсю идет крадучись по кремлевским коридорам, будет кулуарным и даже гибридным – как все, что связано с уходящей эпохой путинщины.

Всех, конечно, волнует ответ на вопрос "кто вместо…?" Но потому процесс гибридного переворота и не завершен, что окончательные договоренности не достигнуты, а решение по "портрету" здесь вторично.

Действительно, какая разница – кто? Система-то останется прежней или – хуже того – даже трансформируется в еще более устрашающую. Если, конечно, не рванет "снизу". А "внизу" пока все тихо. Но это спокойствие только кажется незыблемым – до тех пор, пока у всех на глазах не начнут снимать привычный портрет. Вот тогда-то и может сработать фактор непредсказуемости народной массы: "Заступника больше нет, и даже на колени встать не перед кем!" Многолетняя раскрученность спец-образа Володи способна сыграть злую шутку именно с теми, кто сам же его и раскручивал.

Гибридный режим, ведущий гибридные войны, логично закончит гибридной смертью. С той лишь разницей, что последствия от заката путинской эпохи обернутся погружением России в реальный и многолетний мрак.


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