США предлагают $1 миллиард на энергетическую независимость Европы от России 11.10.2018, 11:28

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Фото: EPA

Готовятся инвестиции в энергетические проекты, а также дипломатическая поддержка.

Сенаторы США Крис Мерфи и Рональд Джонсон - замглава и глава подкомитета по делам Европы и сотрудничеству в области безопасности комитета Сената по международным отношениям - представили законопроект, нацеленный на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы, сообщает dw.com.

Как сообщается на странице Мерфи в среду, 10 октября, документ "Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе" предусматривает выделение миллиарда долларов на европейские энергетические проекты.

Вместе с усиленной дипломатической и технической поддержкой эти средства должны поспособствовать диверсификации энергопоставок в Европе и снизить зависимость в этой сфере от РФ, считают сенаторы. Россия использует свое превосходство на энергетическом рынке в совокупности с коррупцией и пропагандой, чтобы подорвать западные институты и иметь дело со сговорчивыми властями, которые не могут или не хотят противостоять России и президенту Владимиру Путину, отмечается далее в заявлении.

Новый законопроект предполагает, в частности, выделение миллиарда долларов с 2019 по 2023 год на государственные и частные проекты в области энергообеспечения в странах, которые будут выбраны отдельно. Кроме того, Агентство США по торговлю и развитию будет получать ежегодно 5 млн долларов на такие цели, как экспертизы осуществимости проектов и технические семинары по поддержке проектов на ранних стадиях развития. В то же время планируется содействовать Госдепартаменту США в "усилении политической и дипломатической поддержки определенных стран" при развитии их энергетического рынка.