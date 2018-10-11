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Назрело исключение России из Интерпола

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  • Юрий Шулипа, Liga.net
  • 11.10.2018, 22:27
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Основания для этого есть.

Представители российского посольства в Украине болезненно восприняли проведенную группой экспертов пресс-конференцию "Аспекты исключения России из Интерпола: основания и необходимость". В телефонном разговоре они сначала выразили желание поприсутствовать на мероприятии, но так на это и не решились. Похоже, инициаторы пресс-конференции попали в точку.

Мероприятие состоялось на фоне ареста президента Интерпола Мэна Хунвэя за лоббирование интересов китайской компании Meiya Pico, которое привело к внутреннему конфликту интересов. Если рыба гниет с головы, то такие международные организации, как Интерпол, гниют с их руководства. Примечательно, что "вторым лицом" Интерпола является генерал-майор полиции РоссииАлександр Прокопчук.

Практика показывает, что Россия поднаторела в использовании своих тайных и явных агентов в международных структурах для манипуляций с законом и здравым смыслом, - особенно хорошо у них это получается в организациях с коррумпированным и беспринципным руководством (а поскольку обвинения против Мэна Хунвэя подтверждаются, то Интерпол оказывается именно такой структурой).

Устав Интерпола давно не соответствует реалиям и угрозам современности - это прямо следует из его текста. Например, в пункте 2 сказано, что организация "должна способствовать максимально возможному оказанию взаимной помощи" со стороны всех членов Интерпола "в рамках законов, действующих в разных странах" и одновременно "в духе Всеобщей декларации прав человека". Членами Интерпола являются 192 страны, и некоторые из этих государств (в том числе Россия) являются странами с авторитарными и тоталитарными режимами, где действуют законы, устанавливающие уголовную ответственность, например, за лайки и перепосты в Интернете, - по сути, за мнение и выражение эмоций по отношению к тем или иным событиям. Такие законы сами по себе не соответствуют принципам и духу Всеобщей декларации прав человека. То же самое можно сказать о законах, устанавливающих уголовную ответственность за несоблюдение формальностей при организации массовых публичных мероприятий, или вообще криминализирующее такие мероприятия. Уголовное преследование за такие преступления противоречит пункту 3 Устава Интерпола, категорически запрещающего ему "осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера".

Но даже если в обвинении нет откровенно политических мотивов, невозможно исключить скрытый политический подтекст. В странах с авторитарными и тоталитарными режимами правоприменительная система находится в состоянии правовой неопределённости и нестабильности, в них действует не сила права, а право силы властных субъектов. В отношении любого гражданина, который по тем или иным причинам стал неугоден для властей, по их указанию может быть сфабриковано дело по любой чисто уголовной статье - разбой, кража, насилие и так далее. В условиях фактического отсутствия разделения властей, системы сдержек и противовесов, суды регулярно выносят решения, дословно совпадающие со спущенными им сверху обвинительными заключениями.

Именно это и происходит в России. Узурпировав всю полноту власти, Путин уничтожил верховенство закона в деятельности российского следствия и правосудия, подчинив эти органы своим преступным интересам и целям, реализации собственных болезненных амбиций. В России фабрикуются сотни уголовных дел в отношении граждан Украины и других стран. Любой иностранный гражданин, которого представители путинского режима сочли неугодным, приговорили к расправе и объявили в розыск через Интеропол, при пересечении границы своей страны может попасть в тюрьму на срок от одного до нескольких месяцев. К счастью, большинство запросов, поступающих от России в Интерпол, остаются без удовлетворения, однако это вовсе не исключает для преследуемых пребывания под стражей, требует работы консулов и адвокатов. Все это отнимает у людей время, здоровье, нервы и деньги, рушит их планы на будущее.

Поэтому Россия, безусловно, должна быть исключена из Интерпола. Основания для этого есть - систематическая фабрикация уголовных дел, недобросовестное использование Интерпола, злоупотребление правом внесения неугодных "в красный коридор", - то есть, нарушения пункта 31 Устава Интерпола.

Решение об исключении России из Интерпола может быть принято на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи организации. Чтобы ускорить процесс, украинскому МИДу совместно с представителями министерств иностранных дел других стран, чьи граждане часто подвергаются незаконному уголовному преследованию со стороны России, в том числе США и Великобритании, необходимо сформировать единую позицию и стратегию по исключению РФ из Интерпола. Для этого МИД Украины следует систематизировать статистику случаев злоупотребления Россией правом использования системы Интерпола против украинских граждан, и подчеркнуть обстоятельства, в контексте которых эти злоупотребления осуществляются:

Одной из ключевых фигур в руководстве Интерпола является генерал-майор полиции России Александр Прокопчук, которой на практике обеспечивает проведение политики правовой агрессии РФ против Украины и ее граждан через Интерпол.

Отсутствие верховенства права, законности, объективности и беспристрастности в деятельности российского следствия и правосудия.

Попытки вмешательства через Интерпол в юрисдикцию органов власти Украины и оказание давления на украинских должностных лиц.

Постоянное злоупотребление правом внесения политически неугодных российской власти лиц "в красный коридор".

Игнорирование запросов Интерпола о выдаче украинским властям Виктора Януковича и других членов его ОПГ, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений.

Международная военная и террористическая агрессия России против Украины и других стран.

Россия при Путине превратилась в фактор дестабилизации международной законности, и поэтому должна быть исключена из всех глобальных межгосударственных организаций.

Юрий Шулипа, Liga.net


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