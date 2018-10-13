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Великобритания готовит против Саудовской Аравии санкции

  • 13.10.2018, 14:08

Если Саудовская Аравия причастна к исчезновению или убийству журналиста Джамала Хашогги, ее ждут серьезные последствия.

В правительстве Великобритании работают над списком государственных чиновников и представителей силовых структур Саудовской Аравии для введения санкций из-за исчезновения или убийства оппозиционного журналиста Джамала Хашогги.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник, близкий к Лондону и Эр-Рияду.

Указанные в списке лица могут попасть под британские санкции в рамках "закона Магнитского", который позволяет вводить ограничения в отношении иностранцев, причастных к нарушению прав человека.

Великобритания может ограничить торговлю и другие отношения в координации с Европейским союзом. Министр иностранных дел государства Джереми Хант ранее заявил, что если будет доказана причастность Саудовской Аравии к исчезновений или убийству Хашогги, ее "ждут серьезные последствия".

Хашогги пропал 2 октября после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста ждала Хашогги под зданием 11 часов, однако тот так и не вышел.

Саудовская Аравия отрицает причастность к исчезновению журналиста. В консульстве заверяют, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение. Источники в полиции Турции сообщили агентству "Анадолу", что 15 граждан Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, в те же часы, что и Хашогги, находились в саудовской дипмиссии в Стамбуле, а затем на двух самолетах вернулись на родину.

Издание The Washington Post выяснило, что Турция располагает аудио- и видеозаписями, которые доказывают, что пропавшего журналиста на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле пытали, а потом убили и расчленили.

59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мохаммеда бин Салмана и министра обороны страны. Он вел собственную колонку в Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.


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