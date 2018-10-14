В Беларуси пройдут дни памяти Минского гетто 14.10.2018, 10:57

Неделя памятных мероприятий начнется с 15 октября.

Дни памяти, приуроченные к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, пройдут с 15 по 23 октября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Союзе белорусских еврейских общественных объединений и общин.

— Последним днем существования Минского гетто считается 21 октября 1943 года — день начала последнего погрома, после чего осталась только горстка узников, чудом не найденных нацистами, — рассказывает Борис Герстен, заместитель председателя Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин. — Черная дата будет отмечена в Минске траурными мероприятиями. Так, 22 октября в мемориальном комплексе «Яма» на улице Мельникайте пройдет митинг, в котором примут участие представители еврейских международных организацией и зарубежных еврейских общин, государственных структур Беларуси, дипломатического корпуса. В этот же день в МИДе состоится круглый стол «Трагедия Минского гетто», а в главном зале филармонии — Вечер памяти и прием в честь бывших узников гетто и Праведников народов мира.

В столичном кинотеатре «Центральный» сформирована программа из 10 документальных лент, отсылающих к событиям военных лет.

— Мы покажем четыре фильма документальной серии «Хроники Минского гетто», созданные белорусскими кинематографистами в мастерской Владимира Бокуна, — говорит Светлана Витковская, директор кинотеатра «Центральный». — Зрители увидят также ленты «Из мира в мир. История одного исхода», «Тростенец. Мы должны им память», «Свидетели», «Монолог. Леонид Левин», «Леанiд Левiн. Вайна i любоў» и «Дрэва жыцця». Из этих фильмов мы сформировали киноблоки. Показы пройдут 15–19 октября в вечернее время.

В Национальном историческом музее Республики Беларусь 23 октября откроется выставка работ известного художника Меера Аксельрода (1902–1970), автора уникального цикла «Немецкая оккупация», сделанного в годы Великой Отечественной войны.

Справочно

Один из самых крупных лагерей уничтожения евреев в Европе — Минское гетто — было организовано гитлеровцами и действовало с 20 июля 1941 года по 21 октября 1943-го. Граница гетто проходила по улицам Немиге, Заславской, Опанского (ныне Кальварийская), Перекопской (ныне Иерусалимская). Нацисты обнесли эту территорию двухметровыми столбами, натянули в несколько рядов колючую проволоку. За проволокой оказались тысячи мирных жителей Минска, а также евреи-беженцы. С ноября 1941-го в Минск стали свозить евреев из стран Западной, Центральной и Восточной Европы, для чего внутри концлагеря была выгорожена особая территория, названная зондергетто. Узники принудительно работали на предприятиях и на расчистке улиц, однако главной целью фашисты наметили их полное истребление. Через Минское гетто прошли около 100 тыс. евреев. Почти все были убиты.