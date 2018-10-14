Фотофакт: Ураган «Лесли» обрушился на Португалию 1 14.10.2018, 11:27

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«Лесли» называют «ураганом-зомби».

Ураган "Лесли" в воскресенье утром обрушился на Португалию, оставив без электричества тысячи домов.

Об этом сообщает AFP.

Сила ветра во время шторма достигала почти 180 километров в час. Больше всего от стихии пострадали регион вокруг столицы Лиссабона и центральные регионы в Лейрии и Коимбре.

Ураган вырывал деревья, повредил десятки автомобилей и домов, есть сообщения о локальных наводнениях. О пострадавших информации не поступало.

"Лесли" называют ураганом-"зомби", так как он впервые появился еще 23 сентября в Атлантическом океане.

Были опасения, что это может быть худший шторм в Португалии более чем за 150 лет, но он ослабел, прежде чем достичь португальского побережья.